الصين تقيم مقاتلة "ميغ- 35"

أشاد خبراء صينيون بخصائص الطائرة والمقاتلة الروسية الجديدة من طراز "ميغ –35". ولفت انتباهههم بشكل خاص زيادة قوة المحرك، واستخدام تقنيات الجيل الخامس في جسم الطائرة، ووجود تعديلات في التدريب على القتال.

وقال موقع Sina: ""المقاتلة الروسية من طراز ميغ —35 جاهزة للحرب الحديثة".

© Sputnik . Maksim Blinov الانتهاء من اختبار "ميغ-35" قريبا

وأشار مؤلفو المقالة إلى زيادة قوة الجر — حيث بلغت 18 طنًا، وهو ما يقارن بوزن الإقلاع للطائرة. يسمح احتياطي الطاقة للطائرات من طراز "ميغ-35" بالهبوط بعد فترة وجيزة وزيادة فرص الفوز في معركة يمكن المناورة بها. وما يميزها أيضا هو توجيه الدفع الذي ينحرف في جميع الاتجاهات. استخدم في تصميم الطائرة تقنية الجيل الخامس — حيث تتضمن، على سبيل المثال، نظام حوسبة متنقل ونظام تصويب.

ومن ميزاتها أيضا نسخة التدريب المزدوج القتالية من طراز "ميغ-35أو بي". وتسمح للطيارين الروس بإتقان قيادة المقاتلة فائقة القدرة على المناورة في وقت قصير، وهو أمر مهم بشكل خاص في ظروف القتال الجوي الحديث.

يتم اختبار كلا النسختين من "ميغ-35": القتالية والتدريبية، في مركز اختبار الطيران الحكومي التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية في أختوبينسك. هنا تدشن جميع الطائرات المقاتلة الجديدة الروسية، ويتم وضع توصيات للوحدات القتالية. تم اختبار المقاتلة في ظروف إجراءات وسائل الحرب الإلكترونية — وأثبتت الأنظمة على متن الطائرة فعاليتها. الآن يختبرون نظم التحكم الشاملة وخصائصها في المناورة.