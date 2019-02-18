حصيلة الصفقات الروسية في اليوم الثاني من معرض "آيدكس 2019"

بدأت فعاليات المؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية (آيدكس 2019) في نسخته الرابعة عشرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الأحد، بمشاركة أكثر من ستين دولة، وبرعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات بجناح في المعرض، كما يشارك الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف ضمن الوفود الرسمية.

الصفقات مع الجانب الإماراتي

وأوضح المتحدث باسم معرض الدفاع "آيدكس 2019" العميد ركن أحمد الحساني، اليوم الاثنين، إن "الإمارات تتعاقد مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية، لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام كورنيت لصالح جهاز الصيانة العامة بقيمة 3.3 مليون دولار".

وأضاف الحساني "وقعنا بالأمس عقدا لشراء منظومات صواريخ "كورنيت" بقيمة 146.9 مليون درهم (حوالي 40 مليون دولار أمريكي)، واليوم تم التوقيع على عقد شراء قطع غيار لهذه المنظومات بقيمة 12 مليون درهم (3.3 مليون دولار)".

#محمد_بن_زايد يقوم بجولة في معرض "#آيدكس" اطلع خلالها على المشاركات الدولية وأهم ابتكاراتها في الصناعة الدفاعية والعسكرية#علوم_الدار pic.twitter.com/LnmINBd55s — علوم الدار (@oloumaldar) February 18, 2019

كما وقّعت "مجموعة شركات توازن" الإماراتية مع معهد الأبحاث الروسي "نامي" بالشراكة مع شركة "سولرز" الروسية لصناعة السيارات، اتفاقية استثمار سيارات "أوروس".

وأن "هذه الاتفاقية تعطي مجموعة "توازن" حصة في استثمار "أوروس" بنسبة 36 بالمئة. وبناء على هذه الاتفاقية تستثمر شركة توازن الإماراتية 110 مليون يورو خلال 3 سنوات".

شهدت رفقة اخي محمد بن زايد اليوم انطلاق فعاليات معرض الدفاع الدولي (آيدكس).. أكثر من ١٣٠٠ شركة من جميع قارات العالم… نفخر بالحدث الأهم في المنطقة في تكنولوجيا الدفاع.. ونؤكد دائما على رسالتنا في حماية مكتسباتنا وترسيخ الاستقرار والسلام pic.twitter.com/67iBEZVt0j — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 17, 2019

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف: "طبقا للاتفاق الموقَع، فإن صندوق "توازن" سيحصل على نسبة 36 بالمئة من شركة ذات مسؤولية محدودة "آوروس" وسيقوم باستثمار نحو 110 مليون يورو في الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة.

الصفقات مع الجانب السعودي

أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الإثنين، أن عقد إنتاج بنادق كلاشنيكوف من طراز "AK-103" في المملكة العربية السعودية سيوقع بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأضاف تشيمزوف في معرض "آيدكس 2019" إنه "سيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري… يطلبون (السعوديون) إنتاج جزء كبير للغاية من البندقية، يصل إلى 90%، ونحن نود أقل من ذلك، لذلك تجري المباحثات الآن.

وقال سيرغي أبراموف، أمس الأحد، أن روسيا تجري محادثات مع السعودية بشأن تزويدها بمنظومة "بانتسير" البحرية الجديدة.

United Arab Emirates announces $1.3 billion in defense deals at IDEX https://t.co/2Xhw92YIUn pic.twitter.com/5mt4Tfi2SL — Defense News (@defense_news) February 18, 2019

وتسعى السعودية لامتلاك منظومة الدفاع الجوي "بانتسير" المصممة من أجل تغطية المرافق العسكرية والمدنية من جميع الوسائل الحديثة للهجوم الجوي في أي ظرف من الظروف الجوي والإلكترونية وفي أي وقت من النهار والليل. وكذلك يحمي الجسم المدافع من التهديدات الأرضية والمائية. وهي مزودة بقاذفات صواريخ عيار 76 و90 ملم وكذلك مدفعية عيار 30 ملم والذخيرة فيها 1500 طلقة و12 صاروخ.

© Sputnik / نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "أيديكس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها. كما تشارك الصين بجناح كبير ودول عربية منها الإمارات ومصر والأردن والسعودية وغيرها.