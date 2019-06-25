بالصور... أكثر من 1000 منتج لروستيخ في أرميا 2019

يعرض اتحاد الشركات الحكومي "روستيخ" أكثر من ١٠٠٠ نموذج من الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة، في المنتدى العسكري التقني الدولي الخامس، والذي تم افتتاحه اليوم في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة موسكو.

ومن بين المعروضات دبابات وعربات مشاة قتالية، ومروحيات وطائرات من دون طيار، ومنظومات وذخائر مدفعية، وأنواع جديدة من البنادق وأجهزة الاتصال ووسائل الحرب الإلكترونية وغيرها.

ويقول مدير عام "روستيخ" سيرغي تشيمزوف أن شركته قامت بدعوة وفود من أكثر من 100 دولة إلى المنتدى، وسيتم إجراء لقاءات على هامش المنتدى مع ممثلين من 70 دولة منها.

وأشار إلى الارتفاع الملحوظ في المستوى التمثيلي للدول المشاركة هذا العام، حيث يرأس وزراء دفاع او نواب وزراء ورؤساء أركان عامة اكثر من 30 وفدا أجنبيا.

ونوه تشيمزوف إلى أن روسيا ما زالت وبثقة تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث صادرات الأسلحة، وأن حجم الصادرات عام 2018 والتي تمت عبر شركة روس أوبورون إكسبورت بلغت 13.7 مليار دولار، أما محفظة طلبات التصدير فقد تجاوزت الـ50 مليار دولار.

© Sputnik . Aiham Massa منتجات شركة "روستيخ" الروسية في أرميا ٢٠١٩

وأكد أن الأرقام المذكورة قياسية بالنسبة للشركة، وقد تم تحقيقها بشكل رئيسي بفضل الأعمال التسويقية الفعالة، بما في ذلك المنصات كالمنتدى.

© Sputnik . Aiham Massa منتجات شركة "روستيخ" الروسية في أرميا ٢٠١٩

ويستمر المنتدى من 25 حتى 30 من شهر يونيو/ حزيران الحالي، في منتزه باتريوت في ضواحي العاصمة موسكو، ويشارك فيه حوالي 1300 شركة ومؤسسة، ويتوقع حضور مليون زائر له.

© Sputnik . Aiham Massa منتجات شركة "روستيخ" الروسية في أرميا ٢٠١٩

يذكر أن وكالة روسيا "سيغودنيا" ووكالة وراديو "سبوتنيك" هما الشريك الدولي الرسمي للمنتدى العسكري التقني "أرميا 2019".