طائرة مسيرة تقلع بشكل عمودي في معرض "ماكس-2019"

أعلن متحدث باسم مجموعة "كرونستادت" لوكالة "سبوتنيك" أن ستقدم المجموعة ستقدم في معرض الطيران الدولي"ماكس-2019" نموذجا مصغرا لطائرة مسيرة عمودية الإقلاع بوزن سبعة أطنان.

في وقت سابق، صرح المدير العام لشركة كرونستادت أرمين إساكيان للصحفيين بأن الشركة يمكن أن تطور طائرة مسيرة عمودية للإقلاع مع حمولة تبلغ 1-1.5 طن.

وقال المصدر للوكالة:

"لا نترك هذا الموضوع، نواصل العمل في هذا الاتجاه، ندرس إمكانيات الاستخدام المدني للآلة. في المعرض الجوي ماكس-2019، نخطط لتقديم نموذج واسع النطاق لهذه الطائرة من أجل جذب انتباه المشتريين المحتملين".

سيقام معرض الطيران ماكس-2019 في الفترة من 27 أغسطس/أب إلى 1 سبتمبر/أيلول في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.

تضم شركة كرونستادت عددًا من الشركات الروسية المتخصصة في تطوير وإنتاج تكنولوجيا عالية وتقنيات لازمة لإنشاء وتطوير وتشغيل المعدات التقنية المعقدة في الجو والبحر والبر.