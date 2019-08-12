الجيش الروسي يحصل على مروحيات "مي-38" و"مي-28"

أعلن قائد سلاح الجو الروسي سيرغي درونوف أنه حتى نهاية عام 2019، ستبدأ عمليات تسليم مروحيات النقل مي-38 والقتالية مي-28إن إم.

وقال درونوف: "مي-38- مروحيات نقل وإنزال، مجهزة بمجمع حديث للطيران والملاحة، ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية، ورادار الطقس. سيتم تسليمها للقوات مثل مي-28إن مي في هذا العام".

في وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو أن وزارة الدفاع الروسية طلبت 98 مروحية من طراز"مي-28إن إم". بدوره، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي أنه بحلول نهاية عام 2021 سيتم تسليم 18 طائرة، ثم - 16 طائرة في العام.

مي 28 هي مروحية هجومية روسية. الهدف الرئيسي للمروحية هو تدمير الدبابات والقوى العاملة للعدو. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها ضرب الأهداف الأرضية وإجراء الاستطلاع والقيام بدوريات في المنطقة.