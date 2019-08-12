"أطلق وانسى"..."مي-28" الجديدة تضرب هدفين في آن واحد

من المتوقع أن يتم تسليم هذه المروحية الجديدة للقوات الروسية هذا العام.

صرح قائد سلاح الجو الروسي - نائب القائد العام لقوات الفضاء الجوية سيرغي درونوف أن المروحية الهجومية الروسية الجديدة "مي-28إن إم" حصلت على إمكانية ضرب هدفين في وقت واحد باستخدام صواريخ موجهة.

وقال درونوف:

"يمكن استخدام المروحية القتالية "مي-28إن إم" في جميع الأحوال الجوية، وهي قادرة على استخدام صاروخين في وقت واحد على هدفين مختلفين، وتسمح باستخدام أسلحة الصواريخ الموجهة التي تنفذ مبدأ "أطلق وانسى"، وتزيد من سرعة البحث عن أهداف أرضية وجوية."

وفقا لدرونوف، من المتوقع هذا العام تسليم مروحيات جديدة للقوات.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو أن وزارة الدفاع الروسية طلبت 98 مروحية من طراز"مي-28إن إم". بدوره، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي أنه بحلول نهاية عام 2021 سيتم تسليم 18 طائرة، ثم - 16 طائرة في العام.

مي 28 هي مروحية هجومية روسية. الهدف الرئيسي للمروحية هو تدمير الدبابات والقوى العاملة للعدو. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها ضرب الأهداف الأرضية وإجراء الاستطلاع والقيام بدوريات في المنطقة.