شويغو يتفحص الروبوتات القتالية الجديدة

تم عرض الأنظمة الروبوتية العالية الحماية الثقيلة أمام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء زيارته لمصنع "أورال فاغون زافود".

وخلال زيارته للمصنع، فحص وزير الدفاع الروسي مسار تنفيذ طلب وزارة الدفاع الروسية، وزار ورشة تجميع الدبابات، واستمع أيضًا إلى تقارير إدارة المصنع.

أظهر المصمم العام لأورال فاغون زافود، أندريه تيرليكوف، لوزير الدفاع ابتكارات جديدة للأنظمة الآلية العالية الحماية من الفئة الثقيلة على أساس دبابات "تي-72بي3".

سيكون لكل مجمع من المجمعات غرض فردي. أحدهما عبارة عن مركبة قتالية غير مأهولة مزودة بأسلحة ثقيلة، والثانية مركبة قتالية غير مأهولة بمدافع أوتوماتيكية.

خلال رحلة العمل، استمع شويغو إلى تقارير قيادة المنطقة العسكرية المركزية ورؤساء الشركات، وفحص في عدد من مواقع وزارة الدفاع مسار تنفيذ طلب الدفاع الحكومي في عدد من مؤسسات صناعة الدفاع.