Widgets Magazine
تسجيل
14:07 15 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    أدميرال أسطول كاساتونوف

    "واحدة من أفضل سفن الدوريات في العالم"...فرقاطة روسية من الجيل الجديد

    © Sputnik . Nikolay Shestakov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة من المشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" ستبدأ في إجراء تجارب بحرية في بحر البلطيق قبل نهاية الأسبوع.

    السفينة مجهزة بمحرك اقتصادي وأسلحة صاروخية قوية وأنظمة دفاع جوي حديثة. الفرقاطة قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام في جميع مناطق المحيطات تقريبًا. في المجموع، ستشمل البحرية خمس سفن من المشروع 22350، ثم ، كما يتوقع الخبراء، سيبدأ بناء نماذج أكبر. ويقول محللون إن تشغيل فرقاطات جديدة سيسمح لروسيا بالحفاظ على حالة قوى عظمى في المحيطات وتعزيزها.

    وقال ممثل الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية في البحرية، القبطان في المرتبة الأولى، إيغور ديغالو، للصحفيين حول الخروج الوشيك لفرقاطة الجيل الجديد من مشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" إلى بحر البلطيق. يجب على السفينة اجتياز اختبارات المصنع، وبعد الانتهاء منها – الاختبارات الحكومية.

    وقال ديغالو:

    "في غضون أسبوع، سيتم إطلاق أحدث فرقاطة من المشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" لاستكمال المرحلة النهائية من اختبارات المصنع في نطاقات محددة من بحر البلطيق. سيتم اتخاذ القرار بشأن الخروج بعد تقديم التقرير النهائي إلى قائد البحرية الروسية الأميرال نيكولاي إيفمينوف حول استعداد طاقم الفرقاطة وفريق التسليم في حوض بناء السفن سيفيرني لإكمال برنامج الاختبار".

    في وقت سابق، شاركت الأدميرال كاساتونوف في المعرض البحري الدولي  والمعرض البحري الرئيسي، الذي عقد في سان بطرسبرغ.

    تدمير أي هدف:

    تم تصميم الفرقاطات لأداء مجموعة واسعة من المهام في المنطقة البحرية البعيدة. يسمح لها مجمع من الأسلحة بضرب أهداف سطحية وتحتية وجوية وبرية. يمكن لهذه السفن أن تعمل بفعالية كجزء من مجموعة حاملة الطائرات، ورابطة تشغيلية، وبمفردها.

    إجمالي سعة الفرقاطة المشروع 22350 هو 5.4 ألف طن، الطول - 135 متر ، العرض - 16 متر ، السرعة القصوى - 29 عقدة، الإبحار الذاتي - 30 يومًا. الطاقم 180-210 شخص.

    تم تصنيع البنية الفوقية باستخدام مواد مركبة - بولي فينيل كلوريد وألياف الكربون. هذا التركيب، إلى جانب الهندسة المعمارية "السلسة" للسفينة، يمكن أن يقلل بشكل كبير من ظهورها على الرادار.

    سفينة المشروع 22350 مسلحة بصواريخ كروز "كاليبر-إن كي" و"أونيكس" مدفع 130 ملم أ-192إم "أرماتا"، نظام مضاد للغواصات 91إر2، نظام مضاد للطوربيد عيار 324 مم "باكيت- إن كي". تم تصميم سطح السفينة في الفرقاطة لاستيعاب مروحيات متعددة الأغراض من طراز كا-27.

    السفينة محمية من الهجمات الجوية بواسطة نظام صاروخي مضاد للطائرات "بوليمينت-ريدوت". تتضمن ترسانة النظام صواريخ موجهة 9إم100 (مداها-15 كيلومترا) 9إم96 (120 كم) و9إم96دي (150 كم). في المستقبل القريب، ستعتمد البحرية صاروخًا جديدًا لاعتراض الأهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.

    وهي مزودة بمجمع الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات 3إم89 "بالما" مسؤول عن الدفاع الجوي القريب. يشمل النظام مدفعين أوتوماتيكيين عيار 30 ملم أ أو-18كي دي وثماني حاويات صاروخية موجهة من طراز "سوسنا-إر". مداها الأقصى 10 كيلومتر ارتفاعها 5 كيلومتر. المجمع قادر على تدمير أي هدف جوي - طائرات تحلق على ارتفاع منخفض ومروحيات وطائرات مسيرة وقنابل جوية وصواريخ كروز.

    انظر أيضا:

    فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" تبدأ الاختبارات في بحر البلطيق
    القوات البحرية الروسية تحصل على الفرقاطة الجديدة "أدميرال كاساتونوف"
    شاهد أحدث فرقاطة خفية روسية "الأميرال كاساتونوف"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك