"واحدة من أفضل سفن الدوريات في العالم"...فرقاطة روسية من الجيل الجديد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة من المشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" ستبدأ في إجراء تجارب بحرية في بحر البلطيق قبل نهاية الأسبوع.

السفينة مجهزة بمحرك اقتصادي وأسلحة صاروخية قوية وأنظمة دفاع جوي حديثة. الفرقاطة قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام في جميع مناطق المحيطات تقريبًا. في المجموع، ستشمل البحرية خمس سفن من المشروع 22350، ثم ، كما يتوقع الخبراء، سيبدأ بناء نماذج أكبر. ويقول محللون إن تشغيل فرقاطات جديدة سيسمح لروسيا بالحفاظ على حالة قوى عظمى في المحيطات وتعزيزها.

وقال ممثل الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية في البحرية، القبطان في المرتبة الأولى، إيغور ديغالو، للصحفيين حول الخروج الوشيك لفرقاطة الجيل الجديد من مشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" إلى بحر البلطيق. يجب على السفينة اجتياز اختبارات المصنع، وبعد الانتهاء منها – الاختبارات الحكومية.

وقال ديغالو:

"في غضون أسبوع، سيتم إطلاق أحدث فرقاطة من المشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" لاستكمال المرحلة النهائية من اختبارات المصنع في نطاقات محددة من بحر البلطيق. سيتم اتخاذ القرار بشأن الخروج بعد تقديم التقرير النهائي إلى قائد البحرية الروسية الأميرال نيكولاي إيفمينوف حول استعداد طاقم الفرقاطة وفريق التسليم في حوض بناء السفن سيفيرني لإكمال برنامج الاختبار".

في وقت سابق، شاركت الأدميرال كاساتونوف في المعرض البحري الدولي والمعرض البحري الرئيسي، الذي عقد في سان بطرسبرغ.

تدمير أي هدف:

تم تصميم الفرقاطات لأداء مجموعة واسعة من المهام في المنطقة البحرية البعيدة. يسمح لها مجمع من الأسلحة بضرب أهداف سطحية وتحتية وجوية وبرية. يمكن لهذه السفن أن تعمل بفعالية كجزء من مجموعة حاملة الطائرات، ورابطة تشغيلية، وبمفردها.

إجمالي سعة الفرقاطة المشروع 22350 هو 5.4 ألف طن، الطول - 135 متر ، العرض - 16 متر ، السرعة القصوى - 29 عقدة، الإبحار الذاتي - 30 يومًا. الطاقم 180-210 شخص.

تم تصنيع البنية الفوقية باستخدام مواد مركبة - بولي فينيل كلوريد وألياف الكربون. هذا التركيب، إلى جانب الهندسة المعمارية "السلسة" للسفينة، يمكن أن يقلل بشكل كبير من ظهورها على الرادار.

سفينة المشروع 22350 مسلحة بصواريخ كروز "كاليبر-إن كي" و"أونيكس" مدفع 130 ملم أ-192إم "أرماتا"، نظام مضاد للغواصات 91إر2، نظام مضاد للطوربيد عيار 324 مم "باكيت- إن كي". تم تصميم سطح السفينة في الفرقاطة لاستيعاب مروحيات متعددة الأغراض من طراز كا-27.

السفينة محمية من الهجمات الجوية بواسطة نظام صاروخي مضاد للطائرات "بوليمينت-ريدوت". تتضمن ترسانة النظام صواريخ موجهة 9إم100 (مداها-15 كيلومترا) 9إم96 (120 كم) و9إم96دي (150 كم). في المستقبل القريب، ستعتمد البحرية صاروخًا جديدًا لاعتراض الأهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.

وهي مزودة بمجمع الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات 3إم89 "بالما" مسؤول عن الدفاع الجوي القريب. يشمل النظام مدفعين أوتوماتيكيين عيار 30 ملم أ أو-18كي دي وثماني حاويات صاروخية موجهة من طراز "سوسنا-إر". مداها الأقصى 10 كيلومتر ارتفاعها 5 كيلومتر. المجمع قادر على تدمير أي هدف جوي - طائرات تحلق على ارتفاع منخفض ومروحيات وطائرات مسيرة وقنابل جوية وصواريخ كروز.