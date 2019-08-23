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07:49 23 أغسطس/ أب 2019
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    دبابة تي-72بي3

    صحيفة: دبابة "تي-72" الجديدة سحر روسي

    © Sputnik . Maxim Blinov
    رصد عسكري
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    قيّم صحفيو جريدة "سوهو" الصينية آفاق الأنظمة الروبوتية الروسية، التي يجري تطويرها على أساس دبابة "تي-72بي3".

    لفت مؤلفو الصحيفة الانتباه إلى أنه منذ فترة وجيزة، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "أورال فاغون زافود"، حيث عرضوا أمامه أحدث ابتكارات صناعة الدفاع - أنظمة روبوتية فائقة الحماية من فئة ثقيلة تعتمد على أساس دبابة "تي-72بي3". تم عرض مركبتين قتاليتين أمام الوزير، ولكل منها مهمة فردية. تم تجهيز الوحدة الأولى بأسلحة ثقيلة، والثانية - بمدافع سريعة الإطلاق من عيار صغير.

    وكتب الصحفيون الصينيون:

    "السحر الروسي حوّل دبابة تي-72 إلى مقاتل فريد من نوعه، المثالي للمعارك في المدن".

    ابتكار "أورال فاغون زافود" هو نظام قتال متكامل، وسيمثله أربع دبابات مسيرة بأسلحة مختلفة.

    سيتم تصميم النوع الأول من المركبات لعمليات الاختراق والمضادة للدبابات. تم تجهيز الدبابة بمدفعية عيار 125 ملم مع سبطانة قصيرة، ومدفع رشاش كلاشينكوف من عيار 7.62 ملم. تبلغ كتلتها 50 طنًا، وتتجاوز خصائص الحماية فيه في دبابة تي-72بي3، الذي بني على أساسها. تم تجهيز المركبة الثانية بوحدات إطلاق قاذفات اللهب إر بي أو-2 "شميل-إم" والمدفع الرشاش المساعد عيار 7.62 ملم بي كي تي إم. أما الثالثة مزودة بمدفعين آليين 2أ42 والوحدة القتالية إر بي أو-2 "خورنيت-إم"، والرابعة فيها قاذفة قنابل إن يو إر إس.

    وسيتم تجهيز جميع الدبابات المسيرة بمدفع رشاش بي كي تي إم عيار 7.62 ملم يتحكم فيه عن بعد، ومنظومة الدفاع النشط، ودرع قوي وغيرها من المعدات عالية التقنية.

    سيكون الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الآلية الروسية قادر على تحليل بيانات الاستطلاع واتخاذ القرارات بشكل مستقل بناء عليها. يمكن للآلات اكتشاف الأهداف وتحديدها وكذلك الهجوم. هذا الآلية هي الفرق الرئيسي بين الأنظمة الروسية الجديدة ونظيراتها الأمريكية، والتي، كقاعدة عامة، يتحكم فيها المشغل.

    يجب إيلاء اهتمام خاص لقرار المطورين الروس في إنشاء مجمع روبوتي على أساس دبابة تي-72، وليس إدخال منصة جديدة. هذه الخطة قد خفضت بشكل كبير من تكلفة إنتاجها، وكذلك تسريع التطوير.

    وقال الصحفيون:

    "لا تزال دبابة تي-72 مركبة قتالية فعالة، والتي تم تحديثها مرارًا وتكرارًا أثناء خدمتها، هناك عدة آلاف من هذه المركبات مخزنة، لذلك يعد استخدامها كأساس للأنظمة الآلية قرارا ذكيا".

    تتجاوز القدرات الدفاعية والمناورة في دبابة تي-72خصائص معظم المركبات المسيرة الحديثة، وهناك مساحة كافية داخل هذه المركبات لاستيعاب المعدات الإلكترونية الأكثر تطوراً. إذا أضفنا إلى هذا تكاليف التشغيل المنخفضة، فمن المحتمل أن تكون روسيا قادرة على تطوير نظام أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لهذه الفئة.

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