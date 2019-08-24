طلاء طائرة إم إس-21-300 وتجهيزها للعرض في "ماكس-2019".. فيديو

ستشارك الطائرة في رحلات العرض. وسيتم وضع اثنتان أخريان في المواقع الثابتة في معرض الطيران "ماكس-2019"

ونشرت شركة "إركوت" على قناتها على اليوتيوب فيديو لطلاء طائرة إم إس-21-300.

وأشارت الشركة إلى أنه تم وضع كابينة ركاب لأول مرة في تصميم فئتين من هذه الطائرة.

ستعرض الطائرة إم إس-21-300 في معرض "ماكس-2019". ستشارك طائرة واحدة في رحلات العرض التوضيحي. وسيتم وضع اثنتان أخريان في المواقع الثابتة في المعرض

سيقام المعرض الجوي في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في الفترة من 27 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

من بين الابتكارات العسكرية التي ستعرض في معرض الطيران والفضاء الدولي، أيضا المقاتلة من الجيل الخامس "سو-57"، تم توقيع عقد لتوريد مجموعة من هذه الطائرات مع وزارة الدفاع الروسية في يونيو حزيران 2019. سيتم عرضها لأول مرة في الموقع الثابت للمعرض الجوي، وسيشارك في برنامج الطيران. وفي MAX-2019 ستعرض المقاتلة المتعددة المهاممن 4 ++ "ميغ-35".

كما سيكون من أهم المعروضات في الجزء العسكري في المعرض الروسي "ماكس-2019" مقاتلات الجيل الخامس"سو-57إي" نسخة التصدير.

وكذلك سيتم عرض أنظمة روبوتية مختلفة: طائرة مسيرة "بريز"، بي في سي في تي 500. وسيقدم لأول مرة طوف الإنقاذ القابل للنفخ الروبوتي "أفرورا".