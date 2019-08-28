أردوغان مهتم بسلاح روسي آخر

صرح دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى اهتماما بأحدث طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-35" خلال المعرض الجوي "ماكس-2019".

وقال شوغاييف: "ميغ-35 طائرة مثيرة للاهتمام. لقد توقف الرئيس التركي أمس عند نموذجها، وطرح عدة أسئلة عن التسلح وخصائص الطيران".

وعلى عكس سو-57، سو-35 وميغ-35 من الجيل 4++، وليس الجيل الخامس، ولكنها قريبة جدا إلى الجيل الخامس بخصائصها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، يوم أمس، بأنه ناقش مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان إمكانية التعاون في مجال تصنيع المقاتلة الروسية "سو-35".

كما أعلن بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان، على هامش المعرض الدولي للطيران "ماكس-2019"، عن استعداد روسيا لتنظيم طلعات للطيارين الأتراك على متن المقاتلات الروسية.

ويقام المعرض الجوي MAKS-2019 في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.