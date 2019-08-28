الكشف عن خصائص مقعد القذف في مقاتلة "سو-57"

إنه قادر على إنقاذ الطيار حتى إذا كانت الطائرة مقلوبة.

أبلغ المدير العام لشركة "إن بي بي" ، سيرغي بوزدنياكوف، قناة "زفيزدا" الروسية أن كرسي القذف في مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" حصل على تكنولوجيا آلية جديدة، تضمن إنقاذ الطيار في أكثر المواقف تعقيدا.

وقال بوزدنياكوف للقناة: "التكنولوجيا الآلية المستخدمة في مقعد سو-57 أكثر ذكاء من المستخدمة في الأنظمة التي كانت تستخدم من قبل. وهذا يعني أن إنقاذ الطيار مضمون في حالات أكثر بكثير، من ما كان من قبل. التحليق المقلوب والمفتاح وعلى الأرض وما إلى ذلك".

كما أشار إلى أن الشركة تعمل على التوسع المستمر للمجموعة الأنثروبومترية، ومجموعة التعديلات، التي تستخدم في أنظمة القذف، لديها مجموعة موسعة من التطبيقات.

أكد المطور أن مقاعد الجيل الجديد تستخدم في المقاتلة متعددة الوظائف من الجيل 4 ++ سو-35، والتي تعمل في سلاح الجو الروسي.

يذكر بأن "سوخوي-57" (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010.