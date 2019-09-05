كيف ستكون السفن الحربية الواعدة السعودية والفرنسية والدول الأخرى

كشفتNaval Analyzes ، وهي منظمة خاصة بالبحرية، عن الرسوم البيانية للسفن الحربية في المستقبل لتجديد الأساطيل في فرنسا وبريطانيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

السفينة الأولى هي الفرقاطة البريطانية تايب 26 أو غلوبال كومبات شيب التي ستحل قريبا محل 13 فرقاطة من نوع 23.

هذه سفينة متعددة الأغراض مضادة للغواصات والدفاع الجوي. وسيتم تزويد السفينة البريطانية بنظام صواريخ Sea Ceptor المضادة للطائرات مع 48 قاذفة إطلاق عمودي، وصواريخ LRASM المضادة للسفن، وصواريخ توماهوك المجنحة، وكذلك أسلحة مضادة للغواصات والعديد من المدفعيات. سيكون هناك ثماني من هذه السفن في المجموع.

السفينة الثانية هي الفرنسية Frégate de Défense et d'Intervention (FDI)، التي بسبب مظهرها المستقبلي أطلق عليها اسم "زوموالت الفرنسية". أول سفن من هذا النوع يجب أن تبدأ الخدمة في عام 2023، ومن المتوقع إصدار نسخة تصديرية. تريد فرنسا الحصول على 5 سفن منها، وستصبح من الأسلحة الرئيسية للقوات البحرية الفرنسية.

السفينة الثالثة هي السفينة التي تعمل عليها شركة لوكهيد مارتن من أجل السعودية. سفينة نوع Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) مطورة على أساس السفن الحربية الساحلية LCS (Littoral Combat Ship) طراز Freedom. طول MMSC 118 متر. ويتم تزويدها بمدفعيات عيار 57 و20 ملم. وكذلك مجموعة واسعة من أسلحة الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك سيتم تجهيزها بساحة للمروحيات من طراز MH-60. وستحصل السعودية على 4 سفن من هذا النوع.

السفينة الرابعة هي طراد نوع Sa'ar 6 التي سترسلها ألمانيا إلى إسرائيل. سوف يصل العدد الإجمالي لهذه السفن إلى أربع. مشروع Sa'ar 6 يدرس بناء سفينة طولها 90 مترا وعرضها أكثر بقليل من 13 مترا. سعتها حوالي 2000 طن. ووفقا للمخطط الذي تم تقديمه من قبل سوف يتم تركيب مدفعية Leonardo Super Rapid 76/62 عيار 76 ملم على جانب السفينة. وفي الخلف وحدتين قتاليتين Raphael Typhoon RW مع مدفعيات عيار 25 ملم. ومن المتوقع أن تحتوي منصات الإطلاق العمودية على منظومة النظام الاعتراضي Tamir من منظومة C-Dome. تحتوي المنصة على 40 صاروخا.