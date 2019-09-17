روسيا تقدم للدول العربية تقنيات حديثة لمواجهة الطائرات المسيرة

أعلن المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من روستيخ) تعرض أحدث التقنيات الروسية لمحاربة الطائرات المسيرة في الأسواق الخارجية وستعرض هذه الأنظمة في معرض دبي للطيران 2019.

قال تشيمزوف في الكلمة التي نقلتها الخدمة الصحفية للشركة "الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة يخلق تحديات أمنية جديدة. تنتج شركة "روستيخ" مجموعة كبيرة من التقنيات والوسائل المضادة للطائرات المسيرة، من بينها منظومة "سابسان- بيكان" و"أتاكا دي بي اس" و"سولاريس-إن" و"بيشال- بي ار او" و"تاران-بي ار او" ومنظومات أخرى".

وأشير في "روس أوبورون إكسبورت" إلى أن سوق الأسلحة في الشرق الأوسط مهم للغاية للصناعات الدفاعية الروسية، حيث تقوم دول هذه المنطقة عادة بتزويد جيوشها بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، مع إيلاء اهتمام كبير بالأنظمة الروسية، بما في ذلك تلك التي تعمل في العراق وسوريا ودول أخرى في المنطقة.

ووفقا لرئيس "روس أوبورون إكسبورت"، ألكساندر ميخيف، فإن الأحداث الأخيرة في العالم تظهر أن المكافحة الفعالة ضد الطائرات دون طيار أصبحت ذات أهمية متزايدة لحماية المنشآت الهامة.

وأضاف ميخيف "لقد تم الآن الانتهاء من تشكيل مكان جديد في سوق الأسلحة العالمي- مكافحة الطائرات المسيرة، التي تبلغ إمكاناتها مليارات الدولارات، في حين أن الضرر الناجم عن تجاهل مثل هذا التهديد يمكن أن يكون أكبر بعدة مرات".

سيقام معرض دبي الدولي للطيران 2019 في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في دبي.

في هذا الصدد، وفي إطار معرض دبي للطيران، تخطط الشركة ليس فقط لمناقشة تنفيذ العقود الحالية مع الشركاء العرب، بل ستجري أيضا مفاوضات معهم حول أحدث الوسائل الروسية لمحاربة الطائرات المسيرة، وتسليط الضوء عليها كمجال عمل مستقل".