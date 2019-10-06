وسائل إعلام صينية تتحدث عن مزايا الدبابة "أرماتا" أمام "أبرامز"

يمتاز درع دبابة أرماتا "تي-14" الروسية بأنه أخف من درع أبرامز الأمريكي "إم1" مع الحفاظ على خصائص حماية متساوية، مما يخلق مزايا إضافية.

وفقًا لصحيفة "سينا" الصينية، بفضل نوع الفولاذ الجديد 44C-sv-Sh ، سينخفض ​​سمك درع مركبة القتال بنسبة 15 بالمائة، وسيتم تخفيض وزنه بمئات الكيلوغرامات.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ الصحفي، أنه يتم تعزيز قدرات تي-14 "أرماتا" من خلال أنظمة الدفاع النشطة "أفغانيت" والسلبية "مالاخيت".

تي-14 هي دبابة قتال روسية واعدة مع برج غير مأهول على أساس على منصة أرماتا المتنوعة المجنزرة.

إنها أول دبابة في العالم تنفذ مفهوم "الحرب المتمركزة في الشبكة" في التصميم الخاص بها، حيث يتم استخدام تي-14 بشكل أساسي كنظام للاستطلاع وتحديد الأهداف وتعديل إطلاق النار للمدافع ذاتية الدفع، ودبابات تي-90 وأنظمة الصواريخ المحمولة.

تم تقديم تي-14 للعامة في عرض النصر في عام 2015 إلى جانب منتجات أخرى على أساس "أرماتا".