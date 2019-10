مقارنة بين عدد دبابات الناتو وروسيا

نقل الموقع الأمريكي We Are The Mighty بيانات موقع Global Firepower أنه في ترسانة موسكو، حوالي 22 ألف دبابة، في حين أن الدول الأوروبية التي هي أعضاء في الناتو، يزيد عددها قليلاً عن 11 ألف. جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وكندا، فإن عدد الدبابات يصل إلى 18 ألف. من بين دول الناتو، تمتلك تركيا أكبر عدد من هذه المركبات القتالية 3.2 ألف قطعة.

في وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة جوزيف دانفورد إنه في السنوات الأخيرة، فقد الناتو التفوق العسكري على روسيا. وفقًا للجنرال، يدرك وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي أن روسيا منافس في المجال العسكري، وأنه لا يوجد مزايا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عليها.

وأشار الخبير العسكري المعروف إيغور كوروتشنكو، معلقًا على كلمات دانفورد، إلى أن هذا الاعتراف يثبت أن الأموال المستثمرة في المجال العسكري لم تضع.