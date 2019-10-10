اختبار مدرعات "تيغر" و"أورال"...فيديو

تم عرض أحدث مركبة مدرعة متعددة الأغراض "في بي كي-أورال" وكذلك المدرعة الخاصة في بي كي-233136 "تيغر" في منتدى "آرميا-2019".

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو لاختبار أحدث مركبة مدرعة متعددة الأغراض "في بي كي-أورال" و المدرعة الخاصة "تيغر". ويظهر في الفيديو كيف تسير كلتا المدرعتين على الطرق الوعرة.

قدمت الشركة الصناعية العسكرية مركبة مدرعة متعددة الوظائف في منتدى "آرميا-2019". تم تصميم المركبة على أساس هيكل "أورال-53099" على عجلات 4 × 4. كما تم تصميم مركبة مدرعة لنقل الأفراد والبضائع العسكرية.

المركبة بوزن 14.5 طن مصممة لـ 12 شخصًا. تم تجهيز المدرعة بمحرك توربيني يا إم زي-536 محلي، بقوة 360 حصان. في بي كي-أورال تصل إلى سرعة مائة كيلومتر في الساعة. الحماية من الألغام تحت الجزء السفلي من المركبة ستة كيلوغرامات من مادة تي ان تي.

تم تقديم "تيغر" أيضًا لأول مرة في "آرميا-2019" على هيكل بخمسة أبواب، ويتم ترتيب المقاعد بطريقة تسمح للركاب بمغادرة مقصورة الركاب بسرعة إذا لزم الأمر والبدء في أداء المهام الضرورية.

أيضا، تم تجهيز "تيغر" ببصريات، فضلاً عن كونها مزودة بإضاءة LED بالأشعة تحت الحمراء.