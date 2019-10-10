لا تتعلم من تجربتها: تركيا تستخدم دبابات قديمة في المعركة...صور

تستخدم تركيا في العملية العسكرية الجارية في سوريا، دبابات القتال الرئيسية Leopard 2A4 وM60A3 . تم استخدام هذه التقنية بشكل متكرر للعمليات العسكرية على أراضي دولة مجاورة، وكقاعدة عامة، لم تنجح.

على سبيل المثال، تكبدت ليوبارد الألمانية الصنع خسائر ملحوظة للغاية من استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. هناك العديد من الحالات عندما تلقت المركبات القتالية إصابات قاتلة، مما أدى إلى انفجارها وتدميرها بالكامل، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

Şanlırfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden 10 TIR üzerindeki zırhlı araçlar ile içi asker dolu 8 otobüs Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi. pic.twitter.com/IEDQBaVgWK — Kirpi ve Kobra (@kirpivekobra) October 5, 2019

الوضع مع دبابات M60 الأمريكية ليس أفضل: حتى في الإصدار الحديث مع الدروع المحسنة، لم تتمكن من تحمل الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات. ومع ذلك، يبدو من الصور والفيديو، أنه يتم استخدام الدبابات من النسخ الأولية، مثل M60A3في المعركة، دون أي حماية إضافية وتكون عرضة للغاية حتى لقنابل أر بي جي القديمة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الأربعاء، بدء الهجوم البري شمالي سوريا شرق الفرات، في إطار عملية "نبع السلام".