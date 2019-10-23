مقاتلة روسية ترافق قاذفة أمريكية في البحر الأسود بالقرب من الحدود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلة الروسية سو-27 رافقت القاذفة الأمريكية بي-52إتش عند اقترابها من الحدود الروسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: "حصل هذا في السبت الماضي: أولا تم مرافقة القاذفة الاستراتيجية الأمريكية بي-52إتش عند تحليقها فوق البحر الأسود من قبل وسائل مراقبة المجال الجوي".

وأضافت الوزارة أنه عند اقتراب القاذفة من الحدود الروسية اعترضتها مقاتلة سو-27 ورافقتها على مدى تحليقها على طول المياه الاقليمية الروسية على بعد .70 كلم عنه

وبعد أن أدت سو-27 المهمة عادت إلى قاعدتها في القرم.

وكان قد أفاد موقع المراقبة PlaneRadar، في وقت سابق أن الرحلة جرت في 19 أكتوبر/تشرين الأول، واقتربت القاذفة من القرم وتدربت على القصف.