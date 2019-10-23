مقاتلة روسية ترافق قاذفة أمريكية في البحر الأسود بالقرب من الحدود الروسية

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: "حصل هذا في السبت الماضي: أولا تم مرافقة القاذفة الاستراتيجية الأمريكية بي-52إتش عند تحليقها فوق البحر الأسود من قبل وسائل مراقبة المجال الجوي".
وأضافت الوزارة أنه عند اقتراب القاذفة من الحدود الروسية اعترضتها مقاتلة سو-27 ورافقتها على مدى تحليقها على طول المياه الاقليمية الروسية على بعد .70 كلم عنه
وبعد أن أدت سو-27 المهمة عادت إلى قاعدتها في القرم.
وكان قد أفاد موقع المراقبة PlaneRadar، في وقت سابق أن الرحلة جرت في 19 أكتوبر/تشرين الأول، واقتربت القاذفة من القرم وتدربت على القصف.
13:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 19, 2019
Пара стратегических бомбардировщиков #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, (2BW | 20BS), бортовые номера 60-0025 и 61-0010, позывные #AFKAI11 #AFKAI12 , взлетевшие с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#IATA: #FFD,#ICAO: #EGVA), в воздушном пространстве Германии🇩🇪. pic.twitter.com/HddCYGuJaR
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