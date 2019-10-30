نظام رصد روسي يكتشف الطائرات المسيرة حتى المصنعة من الخشب

أعلن المدير العام لمعهد البحوث العلمية للاتصالات اللاسلكية البعيدة المدى، كيريل ماكاروف، أن روسيا تعمل على إنشاء محطة رادار قادرة على اكتشاف الطائرات دون طيار حتى تلك المصنوعة من البلاستيك والخشب.

موسكو-سبوتنيك. قال ماكاروف لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على محطة محددة لاكتشاف الأهداف الطائرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما في ذلك الطائرات المسيرة القادرة على التسبب في تهديدات"، مشيرا إلى أن مثل هذه المحطة سوف تكون قادرة على اكتشاف طائرات بدون طيار حتى المصنوعة من الخشب أو البلاستيك".

وأوضح ماكاروف بقوله: " لم يكن تخصصنا مجال إنشاء محطات الرادار المتخصصة لكشف الأهداف الأيروديناميكية عن طريق الإشارات، نحن نقوم بالاستطلاع الراداري. أي مادة يكون لها سطح تشتت فعال، حتى تلك الأسطح الخشبية أو البلاستيكية. ما نقوم به سوف يسمح لنا بالكشف، عن أشياء كثيرة من بينها الطائرات المسيرة المصنوعة من هذه المواد".

الجدير بالذكر أن الجدوى من وجود نظام فعال للكشف عن الأهداف الصغيرة منخفضة التحليق قد تزايد في الفترة الأخيرة خاصة بعد التطور السريع في تكنولوجيا صناعة الطائرة المسيرة، وصعوبة كشفها عن طريق الأنظمة الدفاعية المستخدمة حاليا والمتخصصة في الكشف عن الأهداف الباليستية، وكان الهجوم على معامل إنتاج النفط في السعودية قد كشف عن خلل كبير في أنظمة الدفاع الصاروخية الأميركية في التصدي لمثل هذه الأهداف.

كان المؤسس المشارك، والمدير التقني لشركة "تسورو روبوتيكس" ( مركز "سكولكوفو" للابتكارات)، نيكيتا روديتشينكو، قد أعلن في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، أن الطائرات المسيرة يمكن أن تستهدف أراضٍ ومنشآت بمنظومة حماية مشددة من خلال أجهزة الملاحة الداخلية، إذا لم تكن هناك وسيلة تشوش لإشارات الملاحة حولها.