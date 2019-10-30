قدرات الفرقاطة الروسية الجديدة "الأدميرال غورشكوف"

وفقًا لقائد الفرقاطة، فإن السفينة تلبي جميع مهام الفرقاطة، والسفينة الحربية، والسفينة المتنوعة.

أخبر قائد الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" إيغور كروخمال قناة "زفيزدا" عن قدراتها. وأشار إلى أن أحدث سفينة تجمع أفضل الإنجازات المتطورة لبناء السفن الروسية، بدءًا من ملامح الهيكل التي تجعل الفرقاطة غير مرئية، بالإضافة إلى أنظمة الكشف عن العدو الجوية و والسطحية وتحت الماء.

وقال القائد: "الأسلحة عليها فريدة من نوعها، لم يتم تثبيت مثل هذه الأسلحة في أي مكان آخر، على أي سفينة. إنها تسمح للسفينة بشن الحرب على عدو جوي وسطحي وتحت المائ. وفي الوقت نفسه، فإن الفرقاطة قادرة على القيام بكل هذا في منطقة البحر البعيدة".

وأضاف كروخمال لا يوجد سفينة مثل هذه حاليًا. حتى نرى مثال الشركاء الأجانب، لديهم فرقاطة تبقى في البحر لمدة أسبوعين، ثم تذهب إلى القاعدة ، حيث تظل لمدة أسبوع. هذه سفن، إن لم تكن للمنطقة الساحلية، تكون على الأقل للمنطقة البحرية ".

وفقا لكروخمال، "الأدميرال غورشكوف" تلبي جميع المهام التي تقوم بها الفرقاطة والسفينة الحربية ، والسفينة المتنوعة. وأضاف أن الفرقاطة تتكون من 75٪ من أحدث المكونات.

أدرجت أول فرقاطة من مشروع 22350 "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" في الهيكل القتالي للبحرية الروسية في الصيف الماضي.

طاقم السفينة أكثر من 170 شخصا. يمكن أن تصل الفرقاطة إلى سرعة 29 عقدة. أسلحتها صواريخ أونيكس وكاليبر، وكذلك أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بوليمنت - ريدوت.