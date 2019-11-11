تجميع أول مقاتلة "سو-57"...فيديو

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية الفيديو الخاص بتجميع أول مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57". العمل جار في مصنع كومسومولسك أون أمور للطيران "غاغارين".

هذا حدث مهم للقوات المسلحة: أول طائرة من الإنتاج الضخم. وكان قد صرح نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، للصحـفيين، في وقت سابــق، عقب زيارة لمصنع الطائرات في كومسومولسك-نا-أمور بأن القوات الجوية- الفضائية ستستقبل أول طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57" قبل نهاية العام الجاري.

وأشار نائب الوزير إلى أنه بموجب العقد الحالي، يجب أن تحصل القوات الجوية-الفضائية الرسية على 76 طائرة من هذا النوع بحلول عام 2028، وأن الطائرة الأولى جاهز تقريبًا لإرسالها إلى القوات.

وقال كريفوروتشكو: "في العام المقبل، ننتظر طائرة أخرى من هذا النوع، ومن ثم سيزداد الإنتاج".

سو-57: مقاتلة روسية من الجيل الخامس. حلقت لأول مرة في السماء عام 2010. وبحسب المطورين، قدرتها على المناورة العالية والوصول إلى سرعة أسرع من الصوت، وكذلك مجمع حديث من إلكترونيات الطيران وقدرتها على التخفي، توفر تفوق "سو-57" على منافساتها.