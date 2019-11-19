تحويل "ياك-130" إلى طائرة حربية

أعلن رئيس شركة "بناء الطائرات الموحدة"، يوري سليوسار، في معرض "دبي للطيران - 2019"، أن التحديث العميق لطائرة التدريب القتالي "ياك 130" بدأ، وسوف تصبح طائرة حربية.

وقال سليوسار: "من حيث العنصر القتالي، حدثنا الرئيسي هو أننا أحضرنا طائرة ياك-130 إلى هنا. نقدم هنا بداية المشروع لتحديثها العميق - نوسع قدراتها القتالية بشكل كبير. ستصبح ليس مجرد طائرة تدريب قتالي، ولكن إلى حد كبير طائرة حربية ".

وأشار إلى أن ياك-130، ستكون قادرة على القيام بعدد كبير من المهام، بما في ذلك ستكون قابلة للتكيف مع منطقة الاستخدام ووبائن معينين.

وأكد رئيس الشركة: "لقد قمنا بتوسيع القدرات القتالية من أجل الزبائن في الشرق الأوسط، مع مراعاة المهام التي يتعين عليها حلها في هذه المنطقة".

يعرض في دبي أسلحة "ياك-130": صواريخ موجهة "جو- جو"ـ ووحدات من الصواريخ غير الموجهة من عيارات مختلفة، وحاويات حرب إلكترونية، وحاوية معلقة مزودة بمدفع مزدوج عيار 30 ملم.

وأشار سليوسار إلى أنه تم تعزيز وظيفته التدريبية أيضًا. هذه الطائرة قادرة على توفير التدريب للطيارين على طائرات الجيلين الرابع والخامس".