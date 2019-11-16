عرض طائرة التدريب القتالي "ياك-130" لأول مرة في دبي

أعلن المركز الصحفي للمصنع الذي يطور الطائرة أن طائرة التدريب القتالي "ياك-130" ستشارك لأول مرة في معرض الطيران الدولي Dubai Airshow 2019.

ويتضمن البرنامج، إظهار القدرات العالية على المناورة للطائرة. وعند التحليق سيتحكم فيها الطيار المختبر، فاسيلي سيفاستيانوف والطيار الملاح ميخائيل كودرياشوف. وقام الطاقم بأول تدريب له في سماء الإمارات العربية المتحدة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

سيقدم في معرض تكنولوجيا الفضاء الجوي، الذي سيقام في دبي في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر، أسلحة روسية جديدة مثل محطة رادار "سولا" (رادار) ، ومقاتلة سو-57 (نسخة التصدير) ، بالإضافة إلى المروحيات الهجومية مي-28إن إيه ومروحيات النقل المدني مي-171إش.

تم تطوير طائرة التدريب القتالي من الجيل الجديد ياك-130 في مصنع "ياكوفلوفا" وهي تنتج بكميات كبيرة في مصنع إيركوتسك للطيران.

تستخدم ياك-130 بنجاح في مراكز القوات الجوية الروسية، فهي تتيح تدريب الطيارين على الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع+ والخامس. منذ عام 2011 يتم تصدير الطائرات. من بين المشترين للطائرة بيلاروسيا وبنغلاديش وميانمار ولاوس.