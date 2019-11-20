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13:18 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مروحية مي-35إم

    الطائرات الروسية المثيرة لاهتمام الدول العربية...صور

    © Sputnik . Michail Voskresenskiy
    رصد عسكري
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    معرض دبي الدولي للطيران 2019 (18)
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    حول الطائرات المقاتلة والمروحيات التي اشترتها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العقد الأول من القرن العشرين، والتي يتزايد الاهتمام بها الآن.

    يتزايد التعاون العسكري التقني الروسي مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إلى جانب الأنواع التقليدية من المعدات والأسلحة، هناك اهتمام متزايد بأنظمة الطيران والدفاع الجوي. تصل حصة الطلبيات في الشرق الأوسط من المعدات الروسية إلى 80%. زادت إمكانات التصدير، بما في ذلك بسبب استخدامها الناجح كجزء من مجموعة القوات الجوية التابعة لروسيا الاتحادية في سوريا. اشتهرت الطائرات والمروحيات الروسية بعد العملية في سوريا كثيرا بدقة ضرباتها على الأهداف الأرضية، ليس فقط في البلدان العربية، ولكن في جميع أنحاء العالم.

    في معرض دبي الدولي للطيران 2019، تم تقديم مروحيات مدنية  مي-38 و"آنسات" لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث. وأظهرت الشركة المصدرة الخاصة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من شركة  روستيخ الحكومية) نموذج الجيل الخامس من مقاتلات سو-57 إيه، وكذلك مروحيات مب-28إن إيه ومي-17إش، التي تم تحديثها مع مراعاة تجربة الاستخدام القتالي. لأول مرة، تشارك طائرة التدريب القتالي ياك-130 في هذا المعرض الجوي، التي يتزايد الاهتمام بها في منطقة الشرق الأوسط.

    بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المقاتلات متعددة الوظائف سو-30 وميف-29 ذات التعديلات المختلفة بإمكانية تصدير كبيرة في الدول العربية. من بين المروحيات كا-52 والهجومية مي-28 والنقل العسكري مي-24 والنقل العسكري مي-17.  هذه الطائرات بالتحديد هي التي اشترتها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2000.

    مي-17
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    مي-17

    اهتمام شمال أفريقيا:

    الجزائر هي واحدة من الشركاء الرئيسيين لروسيا في التعاون العسكري التقني، وجزء من الإمدادات هو الطائرات. تم توقيع العقد الأكبر - 7.5 مليار دولار - في عام 2006 لشراء 28 مقاتلة من طراز "سو-30إم كي إي" و28 من طراز "ميغ-29إس إم تي، و6 طائرات من طراز "ميغ-29أو بي" و16 طائرة تدريب قتالي "ياك-130".  تم إجراء جميع عمليات التسليم، باستثناء مجموعة من مقاتلات ميغ-29، حيث تخلت الجزائر عن شرائها.

    تم تسليم 16 طائرة من طراز "سو-30إم كي إي"، بموجب عقد من عام 2009 بقيمة 900 مليون دولار في 2011-2012. في عام 2015 ، تم طلب 14 مقاتلة إضافية تم تسليمها خلال عامين. الآن يبلغ العدد الإجمالي للطائرات من هذا النوع في سلاح الجو الجزائري 58 قطعة.

    في عام 2013 ، تم توقيع عقد لتزويدها ب 42 مروحية هجومية مي-28إن (بدأت عمليات التسليم في عام 2016) وست مروحيات نقل مي-26تي2 ( حصلت عليها في 2015-2017) ، بالإضافة إلى تحديث مروحيات النقل مي-17. بلغت قيمة الصفقة 2.7 مليار دولار.

    بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر/أيلول من هذا العام، ذكرت صحيفة "فيدوموستي"، نقلاً عن وسائل الإعلام الجزائرية، أنه في MAKS-2019  في جوكوفسكي بالقرب من موسكو، وقع الوفد الجزائري اتفاقات لشراء 14 مقاتلة من طراز ميغ- 29 إم/إم2 و 16 مقاتلة من طراز سو-30إم كي إي. ولم تعلق المصادر الرسمية الروسية على هذه المعلومات.

    طائرة ميغ-29
    © Sputnik . Mikhail Syritsa
    طائرة ميغ-29

    حصلت مصر، وهي دولة عربية كبرى أخرى في أفريقيا، على 20 مروحية للنقل العسكري من طراز مي-17-1في وعدة مروحيات للركاب من طراز مي-172 في عام 1997.

    بعد تسع سنوات، توصلت مصر وروسيا إلى اتفاق بشأن توريد مقاتلات ميغ-29إس أيه. بلغت قيمة العقد 1.5 مليار دولار، لكن يعتقد أنه لم يتحقق بعد بسبب الضغط الأمريكي. في عام 2008 ، تم توقيع عقد لشراء 14 مروحية مي-17 بمبلغ 150 مليون دولار، تم تسليمها في 2010-2011 .

    في عام 2014، وفقًا لبعض الخبراء، توصلت روسيا ومصر إلى اتفاق حول التعاون العسكري التقني بحوالي 3.5 مليار دولار ، وشملت الاتفاقات عمليات تسليم إلى القاهرة، على وجه الخصوص ، 46 مقاتلة من طراز ميغ- 29 حتى عام 2020 ، و 46 مروحية استطلاع وهجوم من طراز كا-52 "التمساح" (حاليا تم تسليم حوالي 40).

    في مايو/أيار 2017 ، فازت روسيا بمناقصة لتزويدها بمروحيات كا-52 "كاتران" لتزويد حاملات المروحيات ميسترال بها (اشترت مصر سفينتين من فرنسا، كانت تبنى في الأصل لروسيا، في عام 2015.

    في عام 2004 ، حصل السودان 15 على مقاتلة من طراز ميغ-29إس (تجاوزت قيمة العقد المبرم في عام 2002 ، 200 مليون دولار).

    وفقا لاتفاق من عام 2007، حصل هذا البلد على عشر مروحيات مي-17.  في عام 2011 ، أبرمت شركة "روس أوبورون إكسبورت" اتفاقًا لتسليم 12 مروحية من طراز  مي-24 بي و6 طائرات نقل من طراز مي-8إم تي. أثناء التحديث، تم تثبيت محركات VK-2500 الجديدة على مي-8إم تي، مما يحسن من خصائص المروحيات في المناخات الحارة ووصل إلى مستوى مي-8إم تي في. تم التسليم في عام 2012.

    في مايو 2013 ، في معرض HeliRussia ، عقد السودان مع "روس أوبورون إكسبورت" عقود جديدة لتزويده بدفعة إضافية من 12 مروحية مي-24بي ومي-8إم تي مع المحرك الجديد. وخيار يوفر إمكانية زيادة هذا العدد إلى 18 قطعة من كل نوع.

    في عام 2010 ، أبرمت ليبيا اتفاقات مع الاتحاد الروسي بشأن توريد أسلحة بقيمة 1.8 مليار دولار. على وجه الخصوص، شملت ست طائرات تدريب قتالية ياك 130. ومع ذلك، بعد مرور عام، بسبب تفجر الحرب الأهلية، التي أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظراً على الأسلحة على هذا البلد ، وظلت العقود غير محققة.

    مروحية مي-8
    © Sputnik . Aleksandr Vilf
    مروحية "مي-8"

    اهتمام الشرق الأوسط:

    في عام 2007 ، تم توقيع عقد لتوريد 22 مروحية متعددة المهام من طراز مي-17 مع العراق. تم استلام هذه الطائرات في نهاية عام 2011 من خلال وسيط - Airfreight Aviation (الإمارات العربية المتحدة). كانت قيمة العقد 345 مليون دولار.

    في عام 2012، تم توقيع عقد آخر: أكثر من 4.2 مليار دولار، وبعد ذلك بعام، بدأت روسيا في توريد الأسلحة، بما في ذلك 24 مروحية من طراز مي-35إم و 19 مروحية من طراز مي-28إن إيه "الصياد الليلي"، والتي استخدمت بعد ذلك في عمليات ضد "داعش". في ربيع عام 2014 ، أبرمت موسكو وبغداد مجموعة عقود، بما في ذلك توريد طائرات هجومية من طراز سو-25.

    مقاتلة سو-25
    © AFP 2019 / Ed Jones
    مقاتلة سو-25

    كانت سوريا تنوي الحصول على قاذفات روسية من طراز "سو-24" ومقاتلات سو-27 وميغ-29 منتصف التسعينيات ، ولكن لم يتم تسليم هذه الطائرة. تم توقيع عقد بيع مقاتلات ميغ-31 إيه مع هذا البلد في عام 2007. في أغسطس/أب 2015 ، أبلغت وسائل الإعلام التركية عن تسليم ست طائرات من ثماني طائرات من هذا النوع. لم تؤكد شركة روس أبورون إكسبورت هذا الأمر أو تنفيه. لم يتم تنفيذ عقد آخر تم توقيعه في عام 2015 لتزويدها ب 12 مقاتلة من طراز ميغ-29إم.

    في يناير/كانون الثاني 2012 ، تم توقيع اتفاقية بين شركة  روس أوبورون إكسبورت وسوريا لتزويدها ب 36 طائرة تدريب قتالي من طراز ياك-130 بقيمة 550 مليون دولار، ولكن بسبب النزاع المسلح في البلاد ، لم يتم تنفيذه أيضًا.

    طائرة ياك-130
    © Sputnik . Michail Voskresenskiy
    طائرة "ياك-130"

    في عام 2011 ، قام الجانب الروسي بتسليم طائرتين للنقل العسكري إيل-76إم في للأردن. في 17 أبريل/نيسان 2016 ، تم توقيع اتفاقية بين شركة مروحيات روسيا القابضة ومكتب التصميم والتطوير الحكومي الأردني لتزويده بأربع مروحيات مي-26تي2. لم يتم الكشف عن مبلغ الصفقة، وبدأت عمليات التسليم في يناير 2018.

    في فبراير/شباط 2017 ، وقعت روسيا اتفاقية لتطوير التعاون الصناعي في مجال المنتجات العسكرية التقنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. كجزء من ذلك، اتفقتا على التطوير المشترك لمقاتلة خفيفة من الجيل الخامس (على أساس ميغ- 29 ، بدأ التطوير في عام 2018). وذكر أيضا أن الإمارات تعتزم شراء مقاتلات سو- 35 من روسيا. المفاوضات جارية.

    الموضوع:
    معرض دبي الدولي للطيران 2019 (18)

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة, سلاح روسيا, سوريا, مصر, العراق
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