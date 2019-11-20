المدفعية النووية... المدافع العملاقة "مالكا" تطلق النار (فيديو)

في الآونة الأخيرة، يتم تحديث المدافع الذاتية الدفع، التي كانت تنتمي إلى المدفعية الذرية في زمن الاتحاد السوفيتي، لتتمكن من ضرب الأهداف بدقة غير مسبوقة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لكيفية عمل مدفعية "مالكا" خلال المناورات في كوزباس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "عند إطلاق النار، استخدمت طريقة جديدة للتدمير: الضربات على مواقع" العدو" كانت دقيقة وشنت من مواقع إطلاق النار المفتوحة. وقد تم تصحيح مسار إطلاق النار باستخدام طائرو "أورلان-10".

المدفعية الذاتية الدفع 2إس7إم تعتبر من المدافع التي لها أبعد مدى وأثقل مدفعية في العالم- 46.5 طن. ووزن الذخيرة المستخدمة -110 كيلوغرام. والمحرك 840 حصان يسمح بالوصول إلى سرعة 50 كم/الساعة على الطريق السريع، والاحتياطي 600 كيلومتر. الطاقم -6 أشخاص.