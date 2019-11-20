تركيا تختبر طائرة مسيرة بمحرك أوكراني...فيديو

اجتازت الطائرة المسيرة Akıncı ، التي اشتركت أوكرانيا وتركيا في إنشائها، الاختبارات الأرضية الأولى، والتي سارت خلالها لمسافة قصيرة على المدرج.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، بدأت طائرة المسيرة Akıncı التي طورتها تركيا باستخدام محركات AI-450 الأوكرانية في إجراء اختبارات أرضية في مطار الكوادر الفنية في مركز القيادة.

وفقا لبوابة عسكرية أوكرانية، تم تركيب محطات الطاقة الأوكرانية على الطائرة المسيرة، في نهاية شهر أغسطس/آب من هذا العام، بعد توقيع اتفاقية حول إنشاء مشروع أوكراني تركي مشترك، والذي تضمن "أوكر سبيتس إكسبورت" و"بايكار ديفينس". في السابق، كان يخطط لتزويد الطائرة بمحركات الديزل التوربينية PD-222 التي طورتها شركة Tusas Engine Industries (TEI) ، ولكن بعد ذلك تم تعديل المشروع لاستخدام محطات الطاقة الأوكرانية.

في سبتمبر/أيلول 2019، أرسلت أوكرانيا إلى تركيا الدفعة الثانية من المحركات (محركين) لهذه الطائرات.

Akıncı تنتمي إلى فئة جديدة من الطائرات "الثقيلة". يبلغ طول باع جناح الطائرة 20 مترًا، وقد تم تجهيزها بمحركين AI-450 من صنع أوكرانيا. ارتفاع الطيران 12 ألف متر، ويصل وقت تحليقها إلى يوم. الطائرة قادرة على رفع ما يصل إلى 900 كيلوغرام من الأسلحة في الهواء على تعليق خارجي وما يصل إلى 450 كم في المقصورات الداخلية للجسم. من الأسلحة - الصواريخ الموجهة، مجموعة متنوعة من القنابل التقليدية وعالية الدقة.