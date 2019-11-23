سلاح الجو الأمريكي يتوقع أن تكون الأسلحة الأسرع من الصوت جاهزة في عام 2022

يعمل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي العملاق لوكهيد مارتن على إنشاء أسلحة أسرع من الصوت لتكون جاهزة في عام 2022.

وأعلن الجنرال أرنولد بانش، قائد القيادة اللوجستية للقوات الجوية الأمريكية، في اجتماع مع مجموعة من الصحفيين، بما في ذلك الروس، أن سلاح الجو الأمريكي يتوقع أن يكون كلا النوعين من الأسلحة الأسرع من الصوت في طور الاستعداد الأولي للقتال في عام 2022.

وسئل بانش لماذا لم تدرج الأسلحة الأسرع من الصوت في استراتيجية التطوير العلمي والتكنولوجي للقوات الجوية حتى عام 2030، والتي نشرت في أبريل/نيسان. وأجاب "إننا نبذل بالفعل جهودًا في مجال إنشاء أسلحة تفوق سرعة الصوت. لدي بالفعل برنامجان. نحن ننفذها بالفعل HCSW وARRW. نحن نعمل بالفعل معDARPA ، ونحن نجري بالفعل البحوث". DARPA -هي برامج الأبحاث الواعدة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وقال بانش: "نعتقد أننا سنحقق استعدادًا أوليًا للقتال فيما يتعلق [بأسلحة] تفوق سرعة الصوت في أحد هذه المشاريع أو لكل من هذين المشروعين في 2022"، بحسب وكالات روسية.

تتم معالجة إنشاء أنظمة HCSW و ARRW بواسطة عملاق المجمع الصناعي العسكري الأمريكي Lockheed Martin. وأجريت اختبارات الطيران الأولى للرؤوس الحربية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت باستخدام نظام ARRW ، الذي نفذته القاذفات الاستراتيجية B-52، في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2019. وفقا لسلاح الجو، كانت هذه الاختبارات ناجحة.