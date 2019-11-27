تركيا تختبر "إس-400" الروسية ضد "إف-16"...فيديو

بدأت تركيا اختبار منظومة الدفاع الجوي "إس-400" التي حصلت عليها من روسيا على طائرة الجيل الرابع "إف-16" (فايتينغ فالكوم) في محافظة أنقرة.

ونشر فيديو الاختبار على اليوتيوب، وكتب على الفيديو أن في منطقة القاعدة الجوية المحلية بدأت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني وانتهت في 26 نوفمبر.

على وجه الخصوص، تحلق مقاتلات إف-16 فايتينغ فالكون على ارتفاعات منخفضة، بينما تسيطر أنظمة الدفاع الجوي على المجال الجوي.

في يوليو/تموز، صرح الخبير العسكري في مجلة "أرسنال أوتشيستفو"، أليكسي ليونكوف، بأنه تم إدراج المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Fighting Falcon في التعديلات المختلفة ك "هدف قياسي" في الأهداف الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية.

في يونيو/حزيران، وضع في أنفوغرافيك مخصص لأهداف نظام الدفاع الجوي "إس-400" تريومف الطائرات التكتيكية الأمريكية مثل F-15 Eagle و F-16 Fighting Falcon و F-22 Raptor.

وكانت قد أكدت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، في وقت سابق، أنها ستقوم بفحص رادار منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" في العاصمة التركية أنقرة، لافتة إلى أن مقاتلات من طراز "إف- 16" ستنفذ طلعات جوية في أجواء أنقرة.