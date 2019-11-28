قناص روسي يضرب الهدف على بعد كيلومترين في الظلام الدامس...فيديو

من أجل تسجيل رقم قياسي عالمي، تم استخدام مجمع بندقية من الإنتاج المحلي.

أصابت ضربة القناص الروسي، سيرغي شماكوف، الهدف على بعد 1920 مترا في الظلام الدامس. واستخدم القناص مجمع بندقية محلي الصنع- بندقية من مكتب التصميم Lobaev Arms سي في إر كي-14 "سومراك" مع نظام الرؤية الليلية من شركة "ديدال".

وأطلق شماكوف خمس رصاصات من عيار 408 CheyTac (10.3ملم) على الهدف بحجم 60 على 60 سم.

حقق القناص الروسي رقما قياسيا عالميا جديدا لمدى الإطلاق في الليل - بالضبط 1920 مترا. كان نظام الرؤية في البندقية سلبياً، أي أن الهدف لا يسلط عليه الضوء.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق النار تم في ظروف جوية سيئة، لكن هذا لم يوقف القناص.