أميرال روسي: الاتهامات الأمريكية بشأن سفينة استطلاع روسية مفتعلة

أعلن قائد أسطول البلطيق الروسي، في الفترة ما بين2001-2006، الأميرال فلاديمير فالوييف، اليوم الثلاثاء، أن الاتهامات بـ "الملاحة الخطرة" الموجهة ضد سفينة الاستطلاع الروسية "فيكتور ليونوف" قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة مفتعلةً.

موسكو- سبوتنيك. وقال فالوييف لوكالة "سبوتنيك": "عندما تكون الرؤية ضعيفة، تكون الأضواء الكاشفة بشكل عام ضعيفة الوضوح، وتعمل جيدا، فقط، على مسافة قريبة جدا. بالإضافة إلى ذلك، فهي مطلوبة لسلامة السفينة نفسها، بحيث لا تصطدم مع السفن الأخرى، وليس من الواضح لماذا يضطر طاقم "فيكتور ليونوف" لإطفائها. اعتقد أن هذه الادعاءات مفتعلةً ".

وأوضح أنه في ظروف ضعف الرؤية، تصدر السفينة ما يسمى الإشارات الضبابية والصفارات، والتي تسمح بتقليل المسار وتحديد موقع السفن الأخرى وظروف التباعد من الموقع لتجنب الاصطدام.

وأضاف: "دعوا الأمريكيين يستمعون بعناية، ولا يغلقون آذانهم. في أعالي البحار، تناور السفن وفقا للقواعد الدولية لمنع اصطدامات السفن في البحر (إم بي بي سي سي 72). وإذا انتهكت هذه الاتفاقية، فيجب تسجيل الوقت والمكان المحددين للانتهاك وإرسال احتجاج".

هذا وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تفصح عنهم، بأن الولايات المتحدة تدعي بأن سفينة الاستطلاع الروسية "فيكتور ليونوف" قامت بتنفيذ مناورات "بشكل غير أمن" في المياه الدولية قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.