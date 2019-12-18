الدفاع الروسية تتحدث عن "التسوية السعرية" لمروحية "مي-28إن إم" وفقا لقدراتها

صرح نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو بأن السعر الأولي للمروحية الجديدة "مي-28إن.إم" كان قد زاد عن سعر المروحية من طراز "مي-28 يو.بي" بمقدار 1.5 مرة ، في حين أن القدرات التي تتميز بها المروحية الحديثة لم تكن تستوفي هذه التكلفة.

وقال كريفوروتشكو في حديث لمجلة "أوبورنا روسيي" - [دفاع روسيا]: "في بداية الأمر كان سعر المروحية "مي-28 إن.إم" المعروضة من قبل شركة "مروحيات روسيا" قد زاد عن سعر المروحية "مي-28 يو.بي" التي يجري شراؤها لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية بمقدار 1.5 مرة. وبطبيعة الحال، تعد المروحية "مي-28 إن.إم" أحدث من سابقتها وتتمتع بقدرات أكبر منها، ومع ذلك لم يكن مدى تطوير قدرات هذه المروحية يتناسب مع مدى زيادة سعرها. بل كان السبب الرئيسي لزيادة السعر هو زيادة ملحوظة في تكلفة صناعة مكونات هذه المروحية من جانب الشركات المتعاونة ".

ووفقا له ، فقد اتخذت وزارة الدفاع "خطوة غير مسبوقة" من أجل خفض سعر المروحية المذكورة، حيث قامت خلال المنتدى "أرميا – 2019" [الجيش - 2019ٍ] بتوقيع عقد خاص بتوريد 98 مروحية من طراز "مي-28 إن.إم" إلى القوات المسلحة في الفترة حتى عام 2027.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن وزارة الدفاع تنوي التخلي عن شراء مروحيات "مي-28 إن.إم" لسعرها المرتفع. إلا أن كريفوروتشكو صرح في وقت لاحق بأن الوزارة قد توصلت إلى اتفاق مع شركة " مروحيات روسيا" القابضة. ومن جانبه أفاد رئيس هذه الشركة، أندري بوغينسكي بأن إدارة الشركة قد أدركت الحجج والدلائل التي عرضها العسكريون بخصوص سعر مروحية "مي-28 "إن.إم"

بدوره قال المدير الصناعي لمجموعة الطيران التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، أناتولي سيرديوكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه من أجل التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع بشأن سعر المروحية، قامت شركة "مروحيات روسيا " القابضة بإجراء مباحثات مع الشركات التي تقوم بتوريد المحركات والمعدات الإلكترونية ومنظومات الأسلحة وما إلى ذلك.