اختبارات غواصات "فولخوف" الروسية تبدأ في عام 2020

أعلن ألكسندر بوزاكوف، المدير العام لحوض بناء سفن"أدميرالتيسكي فيرف" أن اختبارات المصنع للغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636.3 ("فارشافيانكا") "فولخوف" ستبدأ في أبريل/ نيسان عام 2020.

وقال بوزاكوف على قناة "روسيا 24": "تم إنزال الغواصة الثانية من مشروع "فارشافيانكا" المصممة لأسطول المحيط الهادئ إلى الماء، اليوم الخميس".

وأضاف المدير العام، أنه من المقرر بدء الاختبارات في غضون ثلاثة أشهر، واختبارات المصنع للسير في غضون أربعة أشهر ونصف.

تم توقيع عقد بناء سلسلة من ستة غواصات من مشروع 636.3 لأسطول المحيط الهادئ بين وزارة الدفاع وحوض بناء السفن في سبتمبر/أيلول 2016. وتم بناء ست غواصات من هذا المشروع لأسطول البحر الأسود في الفترة من أغسطس/ أب 2010 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

تنتمي الغواصات من هذا المشروع إلى الجيل الثالث، وسعتها 3.95 ألف طن، وسرعتها تحت الماء 20 عقدة، وقادرة على الغوص إلى عمق 300 متر، ويتألف الطاقم من 52 شخصا. وهي مجهزة بأحدث نظام للملاحة، ونظام حديث لإدارة المعلومات، وأسلحة صاروخية عالية الدقة وأسلحة طوربيد قوية.