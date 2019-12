القوات الروسية ستسلم أحدث منظومة صواريخ من طراز "سيرينا-إم" بحلول عام 2025

موسكو- سبوتنيك. وقال كريفوروتشكو، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "في العام المقبل نعتزم إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومة "يارس" المتنقلة لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج صاروخية أخرى، وكذلك لتصنيع منظومة "سيرينا- إم" للصواريخ المتنقلة وتسليمها لغاية عام 2025".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع منظومة "أفانغارد" للصواريخ الاستراتيجية في حالة المناوبة القتالية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ رئيس روسيا عن نشر أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "افانغارد" اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2019".