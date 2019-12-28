القوات الروسية ستسلم أحدث منظومة صواريخ من طراز "سيرينا-إم" بحلول عام 2025

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كريفوروتشكو، بأن أحدث منظومة صاروخية متحركة من طراز "سيرينا- إم" ستسلم إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية بحلول عام 2025.

موسكو- سبوتنيك. وقال كريفوروتشكو، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "في العام المقبل نعتزم إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومة "يارس" المتنقلة لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج صاروخية أخرى، وكذلك لتصنيع منظومة "سيرينا- إم" للصواريخ المتنقلة وتسليمها لغاية عام 2025".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع منظومة "أفانغارد" للصواريخ الاستراتيجية في حالة المناوبة القتالية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ رئيس روسيا عن نشر أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "افانغارد" اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2019".

وتعتبر "أفانغارد" منظومة استراتيجية مع صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما أنها مجهزة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت وقادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، وتناور على طول المسار لتجاوز أي منظومة دفاع جوي.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع أجرت إطلاقا ناجحا للصاروخ الفائق لسرعة الصوت "أفانغارد"، بناء على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 26 كانون الأول/ديسمبر.

وقد انطلق الصاروخ من منطقة دومباروفسكي وأصاب الهدف في كامتشاتكا. وبذلك تم التأكيد على خصائص الطيران لصاروخ "أفانغارد"، ما يسمح باعتماد المنظومة في الوقت المحدد.