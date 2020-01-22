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13:58 22 يناير/ كانون الثاني 2020
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    إيكرانوبلان تشايكا-2

    طائرة أم سفينة... هل تعود الطائرة المائية إلى روسيا

    © Photo / Alekseyev Central Hydrofoil Design Bureau
    رصد عسكري
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    تم عقد اجتماع مؤخرا في سيفاستوبول، ناقش خلاله قادة البلاد والقوات المسلحة آفاق تطوير القوات البحرية. كما تم عقد معرض للعينات الواعدة من مختلف الأنواع التي قد تهم البحرية. وتم عرض نموذج لطائرة مائية (إيكرانوبلاين) تدعى "تشايكا-2".

    وتعرض هذه الطائرة لسنوات عديدة وتحصل على تقييمات عالية، ولكن حتى الآن لم تصل إلى مرحلة الاختبار.

    تاريخ المشروع

    المشروع أ-050-74دي "تشايكا-2" في شكله الحالي نتيجة تعاون مكتب التصميم المركزي للسفن بأجنحة "أليكسييف" وشركة "رادار إم إم إس". "أليكسييف" مسؤول عن تطوير العناصر الرئيسية للإيكرانوبلاين، وتعمل شركة "رادار إم إم إس" على إنشاء مجمع من المعدات لمتن الطائرة.

    بدأ العمل في مشروع  أ-050-74دي "تشايكا-2" منذ حوالي عشر سنوات. تم عرض المواد المتعلقة بهذا الابتكار للمرة الأولى في عام 2011، ومنذ ذلك الحين، تظهر نماذج له بانتظام في المعارض المحلية الكبرى.

    وقدم "ألكسييف" و"رادرا إم إم إس" عدة تعديلات ل"تشايكا-2". ويمكن أن يصبح النموذج المتعدد الأغراض أساس لطائرة ركاب قادرة على نقل حتى 100 شخصا لمسافة عدة آلاف من الكيلومترات. وكما كان يتم العمل على إيكرانوبلان بخصائص تقنية أعلى في نفس الوقت.

    في عام 2017، تم عرض المواد الخاصة بالتعديل التالي للطائرة أ-050-742دي للمرة الأولى. خلال العرض الأول، تم التأكيد أنه في سيتم بناء النسخة الجديدة المحدثة في عام 2019-2020.

    تم عرض قبل بضعة أيام نموذج أ-050-742دي الذي بني في عام 2017 على زبون محتمل على القيادة العسكرية والسياسية للبلاد. على الرغم من التقيمات العالية لم يتم تحديد الآفاق الحقيقة للنموذج. وعلاوة على ذلك لا يزال مستقبل الإيكرانوبلان غير معروف.

    تشايكا
    © Sputnik . Sergei Safonov
    "تشايكا"

    إمكانيات "تشايكا-2"

    وعلى الرغم من أنه حتى الأن لم يظهر زبون محتمل لشراء الإيكرانوبلان، إلا أن الشركات ما زالت تكنل عملها وتحسن مشاريعها. وعلى أساس البيانات المتاحة، يمكن استنتاج مهام "تشايكا-2" في حال جاء الطلب وبدأ الإنتاج الضخم.

    النموذج المقترح أ-050-742دي عبارة عن وسيلة نقل متعددة المهام، يمكنها حمل حمولات مختلفة مفيدة. يمكن أن تكون كبديل أو إضافة لطائرة النقل العسكري أو السفن بسعة صغيرة. وفي الوقت نفسه الإيكرانوبلان لها ميزات على السفن والطائرات، بحسب موقع "توب وار".

    يجب أن تكون المهمة الرئيسية للطائرات الإيكرانوبلان هي نقل الأشخاص أو البضائع لمسافات كبيرة. هذه الوظائف قد تهم الهياكل العسكرية أو المدنية. من الممكن تثبيت معدات مراقبة مختلفة، والتي ستسمح للإيكرانبلان بإجراء دوريات لصالح البحرية أو القيام بمراقبة علمية. في الخريف الماضي، أبلغت وسائل الإعلام المحلية عن إمكانية استخدام "تشايكا-2" في مجال الفضاء. هكذا، أثناء الإطلاق من قاعدة فوستوشني الفضائية، ينبغي أن يكون جزء من مسار الصواريخ والسفن فوق المحيط الهادئ. يمكن أن تشارك الإيكرانوبلان في عمليات البحث والإنقاذ.

    سفينة طائرة
    © Photo / Central Hydrofoil Design Bureau
    سفينة طائرة

    لماذا يتم تطوير المشروع بالرغم من عدم وجود طلب عليه؟

    تعمل العديد من الشركات على إنشاء مشاريع إيكرانوبلاين جديدة. ومع ذلك، فإن الوبائن الرئيسيين، الهياكل الحكومية والتجارية، ليسوا في عجلة من أمرهم لطلب مثل هذه المعدات. ونتيجة لذلك، تم تنفيذ عدد من المشاريع الواعدة، مثل أ-050-742دي "تشايكا-2"، حتى الآن فقط على شكل نماذج ولم يتم التقدم في المشروع أكثر، ويتم عرض النماذج في المعارض المختلفة.

    ولكن الشركات تعمل عليه لأنها في المستقبل عندما يظهر زبون محتمل، ستتمكن من بناء الإيكرانولاين في أقرب وقت ممكن.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيكرانوبلان, سلاح روسيا, روسيا
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