مقاتلات "ميغ-31" تجري معركة تدريبية في الستراتوسفير

خاضت أطقم الطائرات المقاتلة الاعتراضية الأسرع من الصوت من طراز "ميغ-31بي إم" في المنطقة العسكرية المركزية معركة في الستراتوسفير مع عدو افتراضي، خلال مناورات تكتيكية للطيران في وسط سيبيريا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية في المنطقة.

وقالت الخدمة: "العنصر الرئيسي في التمرين هو معركة جوية شارك فيها ستة مقاتلات اعتراضية. كانت المقاتلات الاعتراضية على بعد 200 متر عن بعضها البعض، وسيطرت على امتداد 600 كيلومتر من المجال الجوي على ارتفاع 17 ألف متر."

تجدر الإشارة إلى أن الطيارين مارسوا أيضًا تدريبات مختلفة بسرعة من 1500 كم / ساعة إلى 3000 كم / ساعة.

أضافت الخدمة الصحفية أنه لاكتشاف الدخيل، استخدمت الطواقم أنظمة رادار "زاسلون" المحمولة جواً، والتي يمكنها تعقب الأهداف المتسللة تلقائيًا دون مساعدة أنظمة الدفاع الجوي الأرضية. بعد الكشف عن الأهداف، نفذ الطيارون التوجيه والإطلاق الإلكتروني للصواريخ الموجهة "جو-جو".

وقالت الخدمة: "لعبت الطواقم دور المنتهك للمجال الجوي بالتناوب. وساعدت البيانات من شاشات الفيديو الخاصة بمشاهدة وسائل الرؤية والمؤشرات على تدمير الهدف".

تم تجهيز المقاتلة الاعتراضية الأسرع من الصوت "ميغ-31بي إم" بنظام تحكم حديث، يصل مدى الكشف عن الهدف إلى 320 كم، ويبلغ نصف قطر التدمير 280 كم. الطائرة قادرة على مرافقة ما يصل إلى 10 أهداف جوية وأداء مهام قتالية في الستراتوسفير.