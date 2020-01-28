وحدات الحراسة في الجيش الروسي تبدأ باستلام "أساور الاستجابة" الذكية

بدأت وحدات الحراسة في الجيش الروسي، يوم الإثنين، باستلام الأساور الذكية، المستخدمة لتحديد مواقع العسكريين من جنود وحراس أثناء تنفيذ مهامهم، والعمل كأداة تواصل في الحالات الطارئة.

وقال المدير العام لشركة "أرغوس-سبيكتر" المصنعة والمطورة لهذه النظم، سيرغي ليفتشوك، لوكالة "سبوتنيك"، مؤكدا مدى فاعلية هذا النظام: "إذا فقد وعيه فجأة (الجندي)، ستصل الإشارة في غضون دقيقة إلى النقطة المركزية لتبيان أنه فاقد للوعي، لترسل بعد ذلك إلى أساور حراس آخرين.

أيضا يمكنها العمل كأداة تواصل، بالإضافة إلى إمكانية إرسال المعلومات المستنسخة على شاشة السوار، هنالك أيضا بوصلة إلكترونية، فعلى سبيل المثال، مصممة للشمال الأقصى أو التضاريس مجهولة المعالم".

وأوضح ليفتشوك مدى الإيجابية التي يتمتع بها هذا السوار، لافتا إلى الفاعلية التي يتميز بها من حيث التحكم بموقع العسكري، وإخطاره بأي حوادث طارئة.

ويشار في هذا الصدد، إلى أنه تم تصميم وتصنيع النظام في شركة "أرغوس-سبيكتر" في بطرسبورغ، خصيصا للأجهزة الأمنية والوحدات التي تقوم بحراسة المنشآت العسكرية الاقتصادية الهامة.

كما ويتضمن النظام حقيبة بشاشة لمس، تحمل عليه خارطة المنطقة والمنشآت التي يتحرك فيها العسكريون أو الحراس، إضافة إلى أساور ذكية يرتدونها.

وترسل الأساور إشارات إلى حقيبة القائد على مسافة 1450 مترا. وفي حال استخدام جهاز لإعادة إرسال تلك الإشارات، فإن تلك المسافة تزداد حتى 5 كيلومترات، بشرط نصب هوائي على ارتفاع 5 أمتار.

ويستخدم النظام الجديد منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية، لتحديد المواقع ومراقبة التحركات.