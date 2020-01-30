الولايات المتحدة تنشر رؤوسا حربية نووية جديدة على الغواصات

وفقا للخبراء، واحدة من هذه الغواصات ذهبت في دورية في المحيط الأطلسي.

بدأت الولايات المتحدة في تجهيز بعض الغواصات بصواريخ ترايدنت الباليستية برؤوس نووية منخفضة الطاقة "W76-2"، وفقا لموقع اتحاد العلماء الأمريكيين.

ونقل الخبير هانز كريستنسن، البيانات التي تم الحصول عليها في السفارة الأمريكية. وفقا لكريستنسن، لأول مرة الغواصة تينيسي، وهي مجهزة بهذه الصواريخ، غادرت قاعدة البحرية الأمريكية في جورجيا في نهاية عام 2019. وذهبت في دورية في المحيط الأطلسي.

وفقا للخبير، تحمل غواصة تينيسي صاروخ أو صاروخين بالرؤوس الحربية الجديدة من أصل 20 صاروخ. قوة مثل هذا السلاح هي 5 كيلوطن.

أعلنت إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن إنشاء سلاح نووي جديد منخفض الطاقة في أوائل عام 2018. تم ذكر الأسباب: الحاجة إلى ردع روسيا وامتلاكها رؤوس نووية تكتيكية.

لم يعلق البنتاغون على هذه الأنباء بعد.