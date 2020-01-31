عملية إنزال من الطيران البعيد المدى الروسي...فيديو

تم القفز من مروحيات "مي-8" من على ارتفاع يتراوح ما بين 800 إلى 3000 متر في درجة حرارة أقل من 20 تحت الصفر.

قام أكثر من 30 طيار وملاح ورجل إنقاذ بالطيران بالقفز بالمظلات من المروحية مي-8 أثناء التدريبات في مقاطعة أمور، حسبما ذكر قسم الإعلام والاتصالات التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وقال التقرير: "أنجز الطيارون والمتخصصون في البحث والإنقاذ والقفر بالمظلات من الطيران البعيد المدى مهام الخروج الطارئ من الطائرة بالمظلات في مقاطعة آمور".

تم القفز من ارتفاعات من 800 إلى 3000 متر في درجات حرارة دون الـ 20 درجة. استخدمت المظلات "أرباليت-2" و"دي-1-5أو". وقال المكتب الصحفي إن تدريبات مماثلة تعقد بانتظام مرتين في السنة على الأقل.

مي-8 قادرة على نقل ما يصل إلى 36 من المظليين أو 4 أطنان من البضائع على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر. جرى تطويرها تحت قيادة ميخائيل ميل في الستينيات.

تم تصنيع أكثر من 12 ألف من هذه المروحيات في عشرات التعديلات، والإنتاج مستمر إلى الآن.