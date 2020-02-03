الصلب والثلج والنار... لقطات من التدريبات الواسعة النطاق للدبابات والمدفعية الروسية

بدأت التدريبات واسعة النطاق في حقول التدريب في خمس مناطق في روسيا. ويشارك فيها قوات من مختلف الأنواع، بما في ذلك قوات الدبابات والاستطلاع والمدفعية والقوات المؤللة. ويشارك في المناورات أكثر من ألفي جندي.

تدربت أطقم الدبابات على إطلاق النار أثناء الوقوف والحركة، وأصابت أهدافًا على مسافات تصل إلى كيلومترين. وأظهرت أطقم مركبات المشاة القتالية دقة الإطلاق. ودمرت الأهداف التي حاكت المدافع عديمة الارتداد ومجموعات مشاة العدو الافتراضي.

كما تدربت أطقم المدفعية على تنفيذ المهام، بما في ذلك بمدافع الهاوتزر الذاتية الدفع "مستا-إس". ووفرت منظومات "تور-إم2" غطاء جويا من الضربات الجوية للعدو الافتراضي.

بدأت المناورات للمراحل التأهيلية لمسابقات ألعاب الجيش الدولية في المنطقة العسكرية الغربية. في وقت سابق، بدأت المراحل الأولى من التصفيات أيضًا في حقول غولوفينكي وألابينو في ضواحي موسكو استعدادًا للمسابقات العسكرية الرئيسية، بما في ذلك المنافسة الأكثر إثارة للجيش - "بياتلون الدبابات".