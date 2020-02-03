مجلة أمريكية: "إس 500" يمكنها إسقاط مقاتلات "إف 35" الأمريكية

تمثل أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" أخطر سلاح دفاع جوي في العالم، حتى الآن، لكن روسيا تطور منظومة جديدة هي "إس 500"، التي ستكون أكثر فتكا.

تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 500"، ستكون قادرة على إسقاط مقاتلات "إف 35" الأمريكية، التي أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارت لتطويرها.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن مقاتلات "إف 35"، التي تمتلك قدرات شبحية، رأس الحربة، في قوتها الجوية، في المستقبل.

ولفتت المجلة إلى أنه رغم الكشف عن منظومة "إس 500" الروسية، والحديث عن دخول أول وحدات منها في الخدمة، العام الجاري، إلا أنه مازال الكثير من مواصفات تلك المنظومة الصاروخية، محاطة بالسرية.

وأضافت: "لكن بعض التقارير تتحدث عن أن مداها سيصل إلى 600 كيلومترا، وأن زمن التعامل مع التهديدات المعادية، سيصبح أقل من 4 ثوان، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن مداها زاد 200 كيلومترا، عن منظومات "إس 400" الحالية، وأنها ستكون أسرع بمقدار 6 ثوان من "إس 400"، رغم أن الأخيرة، تعد أخطر سلاح دفاع جوي يرعب الطائرات الأمريكية.

وتقول المجلة، إن صواريخ تلك المنظومة الصاروخية ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ الخارقة للصوت "هايبرسونيك ميسيل"، والصواريخ العابرة للقارات، إضافة إلى قدرتها على إسقاط أهداف جوية تحلق بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت.

وحذرت المجلة من قدرة صواريخ "إس 500" على إسقاط الأقمار الصناعية، التي تتخذ مساراها في مدارات قريبة من الغلاف الجوي.

وتقول المجلة إن "إس 500" يمكن أن يطلق عليها "الرصاصة الفضية"، التي يمكنها إسقاط كل الطائرات الشبحية بصفة عامة، والمقاتلة الأمريكية "إف 35" بصفة خاصة.

ويطلق اسم "الرصاصة الفضية" على السلاح الخطير، الذي يمكنه القضاء على أخطر الأهداف المعادية بقوة فتاكة ودقة، ربما لا تتوفر في أسلحة أخرى.

© Sputnik / منظومة صواريخ "إس-500"

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن اختبارات أحدث صواريخ نظام الدفاع الجوي "إس - 500"بروميتيي" جرت في روسيا، العام الماضي، وسيكون هذا النظام جاهزا لتزويد القوات الروسية به هذا العام.

ونقلت صحيفة "التكنولوجيا اللاسلكية" عن نائب وزير الدفاع قوله، اليوم الاثنين: "قامت قوات الدفاع الصاروخي وقوات الدفاع الجوي في عام 2019 بتجرية مجمع الدفاع الجوي إس-500"بروميتيي" مع إطلاق صواريخ جديدة ليس لها مثيل في العالم. ونحن واثقون في أن المنظومة الجديدة ستكون جاهزة لتزويد القوات المسلحة بها في عام 2020".

وأوضح كريفوروتشكو أن المهمة الرئيسية لمنظومة إس-500 تتمثل في التصدي للصواريخ الباليستية متوسطة المدى (الاعتراض الذاتي بمدى إطلاق حتى 3.5 كم) والصواريخ العابرة للقارات في المراحل الأخيرة والوسطى من مسارها".