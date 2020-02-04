اختبارات "كورغانيتس-25" و"بوميرانغ" تنتهي في عام 2022

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه من المقرر الانتهاء من الاختبارات الحكومية للمركبات القتالية الواعدة "كورغانيتس- 25" و"بوميرانغ" في عام 2022.

وقال مانتوروف: "سيتم تحديد توقيت توريد المعدات للقوات البرية من قبل وزارة الدفاع الروسية، عندما تظهر نتائج الاختبارات الحكومية. أستطيع أن أقول إنه من المقرر الانتهاء من اختبارات "كورغانيتس-25" و"بوميرانغ" في عام 2022".

عند إنشاء المركبة الجديدة، تتم مراعاة إنجازات المشاريع السابقة ل"بي إم بي-1" و"بي إم بي-2" و"بي إم بي-3". الوزن التصميمي لمركبة "كورغانيتس-25" لا يتجاوز 25 طناً. يوجد المحرك وناقل الحركة في الجزء الأمامي. سيتم نقلهم إلى اليمين لتحسين التصميم وزيادة إمكانية الصمود. الجندي ينزل من المركبة القتالية من الخلف. الحد الأقصى لعدد فرقة الإنزال هو ثمانية أشخاص مع معدات كاملة.

تم تصميم منصة "بوميرانغ" القتالية بعجلات لنقل مجموعة مؤللة ودعم إطلاق النار خلال المعركة. وهي تساعد على إجراء جميع أنواع العمليات القتالية للفرقة المؤللة، وقمع مشاة العدو، ومحاربة العربات المدرعة، وضرب الدبابات والمروحيات الحربية، وحماية الطاقم والقوات من نيران الأسلحة الخفيفة، وشظايا القذائف.