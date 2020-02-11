السفن التي تسلمتها القوات البحرية الروسية منذ عام 2003... فيديو

من عام 2003 إلى عام 2019، دخلت 33 سفينة حربية سعتها أكثر من 500 طن إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية.

من بينها سفن الصواريخ الصغيرة من المشروع 21630، وكاسحة الألغام البحرية من المشروع 02668، وسفينة مضادة للألغام 12700، وسفينة صواريخ صغيرة من المشروع 22800. هذه السفينة مسلحة بصواريخ كروز "كاليبر" ومنظومة الدفاع الجوي "بانتسير-إم إي"، ويوجد على السفينة الرئيسية والأولى في الإنتاج الضخم "أكي-630إم" عيار 30 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الأسطول على سفن صواريخ صغيرة من المشروع 21631، و8 سفن دورية من المشروع 22160. وهي تحمل مروحيات "كا-27" أو "كا-52كي". ويمكن تركيب صواريخ "كاليبر" عليها.

وكذلك من السفن التي زودت بها القوات البحرية الروسية سفينتين صواريخ من المشروع 11661كي سعتها 1900 طن. وهي مزودة ب"كاليبر". وعلى الرئيسية المنظومة الصاروخية المضادة للدبابات "أوران". وتسلم أيضا طرادين من المشروع 203880. سعتها 2220 طن. الطاقم-99 شخصا. والسفينة الرئيسية مسلحة بمنظومة "كورتيك-إم"، وعلى متنها مروحية "كا-27". وست سفن إنزال من المشروع 11711 وكذلك تحمل مروحيات. وهي تكفي لحمل 13 دبابة قتال رئيسية أو 36 مدرعة أو 300 مشاة بحرية.

ودخل خدمة الأسطول الروسي أيضا- سفينة من المشروع 11540 المسلحة بـ"كاليبر" و"كورتيك" وفرقاطة من المشرع 11356. ويجد على متن الفرقاطة الرئيسية من المشروع 22350 منظومة مضادة للغواصات "ميدفيدكا-2" وكذلك "كاليبر" ومنظومة الدفاع الجوي "بالاش" و"ريدوت"، ومنظومة "باكيت-إن كي" المضادة للغواصات.

وإذا تحدثنا عن السنوات، ففي عام 2003 حصل الأسطول على سفينة "تتارستان"، في 2006 "أستراخان" وأول سفينة من المشروع 21630. وبعد ذلك طراد "ستريغوشي". في 2011 طراد "سوبرازيتيلني" أول من حصل على "ريدوت"، وفي عام 2012 ظهرت "كاليبر" على سفينة "داغستان". في عام 2018، حصل الأسطول على أحدث وأكبر سفينة في روسيا- الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف".

وبالمجموع، حصل أسطول البلطيق على 10 سفن، والبحر الأسود - 11، المحيط الهادئ والشمال – اثنتان لكل منهما، أسطول بحر قزوين - 8.