المقاتلات الروسية تعترض "منتهك المجال الجوي"

نفذت المقاتلات في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية مناورات وتكتيكات على ارتفاع حتى 5 ألاف متر في ظروف جوية صعبة في النهار والليل.

واعترضت أطقم فوج الطيران المقاتل التابع لسلاح الجو والدفاع الجوي الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، عشية يوم حماة الوطن، منتهك المجال الجوي الافتراضي في سماء مقاطعة روستوف، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية.

قام أكثر من 15 طاقمًا من مقاتلات سو-30إس إم الحديثة بالتدرب. وتدرب الجيش على عناصر القتال الجوي، والهجوم والدفاع. كما أدوا تكتيكات القتال الجوي والمناورات البهلوانية القتالية: "الزاوية"، "الشوكة"، "الخطاف"، "المروحة"، "السطح"، "العقدة"، "اللاسو"، "السلطعون"، "الصدفة".

تم إجراء قتال جوي بعيد المدى باستخدام معدات على متن الطائرة لنقل البيانات والملاحة بين الطائرات، مما مكن من تبادل المعلومات حول الوضع الجوي والتكتيكي في القطاع المغلق.

عقدت التدريبات على ارتفاعات منخفضة للغاية وعلى ارتفاعات تصل إلى خمسة آلاف متر. تمت الرحلات الجوية في ظروف جوية صعبة ليل نهار. قضى الطيارون أكثر من 150 دقيقة في الجو عند التدرب على تمارين خاصة في الطيران.