بقدرات شبحية… 6 معلومات عن مروحية الجيش الصيني الجديدة

كشفت الصين عن أحدث نسخة من مروحيتها الهجومية "زيد - 10"، التي تمتلك مميزات جديدة، تجعلها أكثر قدرة على التخفي، رغم أن محركاتها الجديدة أصبحت أكثر قوة، من النسخ السابقة.

© flickr.com / خطر صيني يهدد الجيش الأمريكي... كيف ترد واشنطن "ذا دبلومات" الأمريكية، إن المحرك الجديد مصمم بنظام عادم، يجعل البصمة الرادارية للطائرة أقل، خاصة عندما يتم رصدها بواسطة الأشعة تحت الحمراء.

وقال موقع "تشاينا ميل" الصينية، إن نظام العادم في النسخة الجديدة من الطائرة، يعمل في أعلى الطائرة، على خلاف النسخ السابقة، التي يكون فيها نظام العادم جانبي.

ولفت الموقع إلى قول أحد الخبراء العسكريين، إن التصميم الجديد، يجعل إمكانية استهداف الطائرة، عن طريقة بصمتها الرادارية في غاية الصعوبة.

وأوضح أن المروحية، التي تصنعها الصين محليا، أصبحت تمتلك محركا أكثر قوة، وذلك بعدما تم الكشف عنها خلال مناورات عسكرية للجيش الصيني في 8 فبراير/ شباط الجاري.

ويقول خبراء عسكريين، إن الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، التي يمكن توجيهها ضد المروحية في وقت الحرب، ستجد صعوبة كبيرة في الوصول إليها، لأن التصميم الجديد يجعل بصمتها الرادارية أقل من النسخ الأخرى.

وقال موقع "ميليتري توداي" الأمريكي، إن أول نسخة من المروحية العسكرية الصينية، دخلت الخدمة عام 2009، وأورد 6 معلومات عنها:

1- يتكون طاقم الطائرة من فردين، وتصنعها الصين محليا.

China Unveils Latest Z-10 Attack Helicopter Variant https://t.co/BwKFSCOF3n pic.twitter.com/lDaMRWa3E6 — Global Issues Web (@globalissuesweb) February 26, 2020

2- طول المروحية 14.1 مترا، وقطر المراوح الرئيسية 12 مترا.

3- ارتفاع الطائرة 3.85 مترا، ووزنها عند الإقلاع 5.5 طن.

4- تعمل الطائرة بمحركين، وسرعتها القصوى 300 كم/ الساعة.

5- يمكن للطائرة أن تحلق على ارتفاع 6 آلاف متر.

6- تحمل المروحية تسليح متنوع يشمل مدفع رشاش عيار 30 مم، وصواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ "جو - جو" مضادة للطائرات.