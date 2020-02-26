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    منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة للطائرات

    "إس 400" الروسي و "باتريوت" الأمريكي يرسمان خطوط النار في إدلب

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    أعلن المتحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة "لم تتخذ قرارا" بشأن الطلب التركي بنشر بطاريات "باتريوت" الأمريكية في تركيا، بالقرب من الحدود السورية.

    وجاء إعلان البنتاغون بعد طلب تركيا نشر منظومة الدفاع الجوي الأمريكية على حدودها السورية، على خلفية احتدام الصراع في محافظة إدلب السورية.

    وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه، في الوقت الحالي، لا توجد أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" لدى أمريكا يمكن تزويد تركيا بها، مشيرا إلى أن مشكلة تركيا في إدلب هي "عدم إمكانية استخدام المجال الجوي" وأن هذه الأزمة ستحل قريبا على حد تعبيره.

    وعلى هامش التصريحات حول نشر أنظمة دفاع جوي أمريكية نوع "باتريوت" على الحدود التركية السورية، ووجود منظومة "إس 400" الروسية في المنطقة، من الضروري المقارنة بين المنظومتين من حيث الأداء والقدرات.

    أنظمة الإنذار المبكر "الرادارات"

    تعتبر الرادارات من أهم ما يميز أنظمة الدفاع الجوي نظرا لقدرتها على رصد الأهداف بشكل مبكر، ما يسمح بتدميرها قبل دخولها الأجواء أو تسببها بأضرار في العتاد، وتتميز المنظومة الروسية "إس 400" بتغطية واسعة تشمل دائرة قطرها 600 كيلومترا، فيما تغطي رادارات "الباتريوت" الأمريكية دائرة قطرها 180 كيلومترا.

    الوقت اللازم لنشر المنظومة والإطلاق

    تستطيع منظومة "إس 400" الروسية الانتشار ووضع نفسها في حالة الجاهزية الكاملة للإطلاق خلال مدة تمتد من 5 إلى 10 دقائق، في حين تحتاج منظومة "باتريوت" إلى مدة تمتد من 15 إلى 30 دقيقة.

    سرعة صاروخ المنظومة

    تبلغ سرعة صورايخ المنظومة الروسية "إس 400" حوالي 4800 متر في الثانية، في حين تبلغ سرعة صواريخ باتريوت 2200 متر في الثانية، ما يعطي المنظومة الروسية سرعة أكبر في رصد الأهداف وتدميرها.

    الاستجابة ومدى الإطلاق

    يبلغ الوقت اللازم لاستجابة المنظومة الروسية "رد الفعل" بعد رصد الهدف، حوالي 10 ثوان، فيما تستغرق المنظومة الأمريكية "باتريوت" حوالي 15 ثانية للاستجابة.

    وتتميز المنظومة الروسية "إس 400" بزاوية إطلاق تبلغ 90 درجة، فيما تبلغ زاوية إطلاق "باتريوت" الأمريكية 38 درجة فقط.

    تدمير الأهداف الأيروديناميكية

    يبلغ المدى التدميري للأهداف الأيروديناميكية في املنظومة الروسية 250 كم، في حين يبلغ المدى في المنظومة الأمريكية 160 كم.

    ويبلغ مدى ارتفاع تدمير الأهداف الأيروديناميكية في منظومة "إس 400" الروسية من 0.01 إلى 27 كم فيما يبلغ في منظومة "باتريوت" الأمريكية من 0.06 إلى 24 كم.

    عدد الصواريخ المطلقة بتوقيت واحد

    تستطيع منظومة "إس 400" الروسية إطلاق 36 صاروخ نحو أهداف مختلفة في آن واحد، وبنفس اللحظة، فيما تستطيع منظومة باتريوت الأمريكية إطلاق 8 صواريخ فقط في وقت واحد نحو أهداف مختلفة.

    وتستطيع منظومة "إس 400" توجيه 60 صاروخ في وقت واحد، فيما توجه "باتريوت" 45 صاروخ في نفس الوقت.

    الأهداف البالستية

    يبلغ المدى التدميري للأهداف البالستية في المنظومة الروسية 60 كم، فيما يبلغ لدى المنظومة الأمريكية 45 كم.

    وترصد "إس 400" الأهداف البالستية على ارتفاع يصل إلى 27 كم، فيما ترصد منظومة "باتريوت" الأهداف البالستية على ارتفاع يصل إلى 20 كم.

    إنفوجرافيك - منظومتا الدفاع الجوي إي-400 تريومف وإم آي إم-104 باتريوت انفوجرافيك
    © Sputnik /
    منظومتا الدفاع الجوي "إي-400" تريومف و"إم آي إم-104" باتريوت" انفوجرافيك

    وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أكد الاسبوع الماضي، أن تأزم الوضع في منطقة إدلب السورية لن يؤثر على خطط تركيا لنشر منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

    وقال أكار في حديث لوكالة "سي إن إن ترك": "نحن نلتزم بنص الاتفاقيات حول "إس-400"، وقد قمنا بشرائها بغض النظر عن كافة التحديات، وتستمر أعمال التدريب، وتجري أعمال التركيب وفق الخطة، وسيتم تشغيلها عقب شهر أبريل".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    باتريوت, منظومة صواريخ إس 400, تركيا, سوريا
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