"ميغ- 35 " تحصل على نظام ذكي للحماية من الحمل الزائد

طور اختصاصيو شركة "ميغ" نظامًا آليًا لمراقبة الحد الأقصى للحمل الزائد. سوف يزيد من سلامة أمان الرحلة ويعطي الطيار فرصة للقتال دون أن يصرف انتباهه علىـ القراءات. سيتم استخدام النظام في طائرات ميغ-29إم/إم2 وميغ-35.

وفقًا للخدمة الصحفية لـ"روستيخ"، حصلت شركة ميغ على براءة اختراع لنظام ذكي لحماية الطائرات المقاتلة المناورة من تجاوز نطاق الأحمال الزائدة الحرجة. في الوقت الحالي، يضطر الطيارون عند تسيير القتال الجوي إلى مراقبة الوضع عن طريق مؤشرات على لوحة القيادة. سيمنحهم النظام الآلي الجديد الفرصة للتركيز على العمليات العسكرية وعدم صرف انتباههم على القراءات.

أكد إيليا تاراسينكو، المدير العام لشركة ميغ، أنه تم إدخال نظام حماية تلقائي جديد ضد تجاوز الحمولة القصوى على الطائرات.

وكانت شركة "ميغ" قد أفادت في شهر فبراير/شباط، بأن أحدث مقاتلات "ميغ – 35" الروسية، ستكون قادرة على الهبوط باستخدام نظام تحكم آلي، وأنه تم فعلياً تصميم هذه التقنية.