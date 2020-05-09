ما هي السفن التي ستزود بصاروخ "تسيركون"

قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كريفورتشكو سيتم تجهيز الغواصات النووية الهجومية من مشروع "أنتي" و"ياسن" والفرقاطات من مشروع 22350 و23560 (المدمرة النووية الواعدة "ليدر") وكذلك الطراد النووي من مشروع 1144.2 "أدميرال ناخيموف" بهذه الصواريخ.

في الاختبارات، أظهر تسيركون سرعة 9 ماخ (أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة) ، يتجاوز مدى الصاروخ ألف كيلومتر. مسافة مبارزة صاروخ قياسي في البحر - 250-300 كم - يقطعها "تسيركون" في دقيقة ونصف. حتى إذا تمكنت أنظمة الدفاع الصاروخي لسفن العدو من الكشف عن صاروخ يندفع بسرعة رصاصة، فلن يكون لديها الوقت لتنظيم اعتراضه.

يتم تحميل تسيركون في منصة إطلاق متنوعة، وهي مصممة أيضًا لصواريخ كروز كاليبر وأونيكس. يتم تجهيز الفرقاطات الجديدة والغواصات النووية "ياسن" بوحدات الإطلاق. الغواصات من طراز "أنتي" يتم إعادة تسليحها بصواريخ جديدة في عملية التحديث. لذا في عام 2019 ، عادت غواصة "أومسك" النووية بمعدات جديدة إلى أسطول المحيط الهادئ. يخضع طراد الصواريخ "الأدميرال ناخيموف" للإصلاح والتحديث في بحر البلطيق. من المقرر عودة السفينة في عام 2022.