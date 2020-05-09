مجلة تتحدث عن إمكانيات "بوسيدون" الروسية السرية

إن الغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون" سلاح خطير لن يعمل فقط كوسيلة لإيصال الشحنة النووية، حسب مجلة Contra Magazin النمساوية.

وقال الكاتب في المجلة النمساوية إن "العديد من الخبراء يسمون "بوسيدون" الروسي طوربيد ذري ​​لخلق تسونامي. ومع ذلك، من الواضح أن هذه المركبة المسيرة تحت الماء قادرة على أكثر من مجرد توصيل شحنة نووية".

ووصفت الصحافة الغربية "بوسيدون" بأنها "طوربيد نووي". وفقا للكاتب، هذا صحيح بمعنى واحد على الأقل. تعمل المركبة تحت الماء بدون قائد على مفاعل نووي، مما يجعلها المكافئ تحت الماء لصاروخ كروز بوريفيستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية، مع مدى بعيد جدا. تقدر السرعة القصوى للمركبة الروسية غير المأهولة تحت الماء بـ 60-100 عقدة، والتي تتجاوز بشكل كبير سرعة الطوربيدات الموجودة.

"تتلخص جميع أوصاف بوسيدون تقريبًا في فكرة أنها وسيلة إيصال أسلحة نووية يمكن استخدامها بشكل أساسي ضد الأهداف الساحلية مثل المدن والقواعد البحرية، وربما أيضًا ضد الأهداف البحرية المتنقلة مثل حاملات الطائرات".

ومع ذلك، وفقًا ل Contra Magazin ، فإن هذه الأوصاف محدودة للغاية. من المرجح أن تكون مهمة إيصال الأسلحة النووية إحدى المهام وربما لا تكون أهم تلك المهام التي يتعين على بوسيدون القيام بها. ويلاحظ أن وسائل الإعلام الروسية تصف الغواصة المسيرة بالسلاح متعدد الأغراض.

إن الخصائص الخاصة لأعماق البحار كمسرح للعمليات، على وجه الخصوص، غير وضوحها لأجهزة الاستشعار وتحديد سرعة الأسلحة تعني أن الغواصة المسيرة ستكون أكثر فائدة للغواصة المأهولة من درون مقاتل.

تمتلك بوسيدون الأبعاد التالية: القطر 1.6 م والطول 24 م ، وهي تشير إلى حجم داخلي كبير، وهو مناسب لعدد كبير من الحمولات. ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يتم تغيير هذه الحمولات بعد تحميل بوسيدون على الغواصة الناقلة.

وفقا للمجلة، فإن حقيقة أن بوسيدون لديها مجموعة أوسع من القدرات تؤكدها الغواصات، التي يتم بناؤها كناقلات لها.

بصفتها رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا النووية، ليس من المستغرب أن تقوم روسيا بإنشاء منصات جوية وبحرية جديدة مثل "بوريفيستنيك" و"بوسيدون". قريبا، سيتم تزويد المجتمع الدولي بلا شك بمعلومات إضافية حول القدرات الحقيقية للأسلحة الروسية.

وتخلص المجلة إلى أنه: "من الواضح اليوم أن روسيا لا تتخلف عن الركب في تطوير منصات جديدة غير مأهولة فحسب، ولكنها تحتل أيضًا مكانًا رائدًا تدريجيًا".