مع الأخذ في الاعتبار التجربة السورية... خصائص مروحية "كا- 52 إم" الروسية

تعتزم وزارة الدفاع الروسية، العام الجاري، توقيع عقد لتوريد 114 مروحية كا-52 بالنسخة المحدثة كا-52 إم. تم تحديد مؤسسة ستشارك في إنتاج النسخة الجديدة من "أليغاتور" مصنع الطائرات "بروغريس" في بريموري، لكن الإنتاج سيبدأ في موعد لا يتجاوز 2023، حيث من المقرر إنهاء اختبارات كا-52إم في نهاية عام 2022.

وتم الإعلان عن إنشاء نسخة جديدة من مروحية كا-52 في 2018. ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة "مروحيات روسيا" القابضة أندريه بوغينسكي، فإن وزارة الدفاع، بعد أن درست تجربة استخدام المروحيات في ظروف قتالية في الجمهورية العربية السورية، وكلت للمصممين إنشاء نسخة حديثة تأخذ في الاعتبار مقترحات طاقم الطيران والهندسة المشاركين في المعارك.

بدأت اختبارات النسخة الجديدة كا-52إم "سوبر أليغاتور" في عام 2019، وتم وضع خطة مرحلية لاختبار أنظمة وأسلحة جديدة على متن المروحية الحديثة. وفقًا لخطط المطورين والجيش، يجب أن ينتهي اختبار الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ، وبعد ذلك سيبدأ إنتاجها الضخم. في المجموع، من المخطط تسليم 114 مروحية للقوات.

على عكس مروحيات كا-52 السابقة، حصلت كا-52إم على دروع محسنة ونظام دفاعي جديد محمول جوا يحمي الطائرة من الصواريخ المضادة للطائرات. وستتضمن ترسانة كا-52إم صواريخ "غيرميس-أ" بعيدة المدى، الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "فيخر"، بالإضافة إلى "المنتج 305 "- صاروخ كروز للطائرات بمدى يصل إلى 100 كم.

لاستخدام الصواريخ الجديدة، سيخضع نظام GOES-451 متعدد القنوات لتحديث عميق، مما يسمح باستخدام الأسلحة في أي وقت من اليوم أو في أي طقس. بالإضافة إلى ذلك، ستزود المروحية برادار جديد، وإلكترونيات جديدة في قمرة القيادة وتحسين إمدادات الطاقة. ستحدث تغييرات أيضًا على مجموعة المراوح.

وأخيرًا، ستتمكن المروحية من تلقي البيانات تلقائيًا من مجمع الاستطلاع والقيادة والاتصالات "ستريليتس"، والذي سيسمح بالحصول على المعلومات في الوقت الفعلي حول حالة القتال على الأرض والأهداف المحتملة.